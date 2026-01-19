PRF faz alerta importante para motoristas após flagrantes perigosos em Anápolis

Operação registrou 150 infrações por ultrapassagem proibida em uma semana

Samuel Leão - 19 de janeiro de 2026

Flagrantes em rodovias captaram diversas ultrapassagens irregulares. (Foto: Divulgação/PRF)

Cortando um dos principais eixos de acesso a destinos turísticos e estratégicos de Goiás, a BR-414 tornou-se o foco de uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos últimos dias. Entre 12 e 18 de janeiro, a corporação deflagrou a operação “Respeite a Linha” no trecho de Anápolis, e o balanço final acende um sinal vermelho para os condutores que trafegam pela região.

O Portal 6 apurou que, em apenas sete dias de fiscalização intensificada, os agentes lavraram 150 autos de infração exclusivamente por ultrapassagens em locais proibidos.

A ação integra a Operação Rodovida, iniciada no período natalino e que deve seguir até o Carnaval, e foca justamente em coibir a conduta que é a principal vilã das colisões frontais, tipo de acidente que raramente deixa sobreviventes.

A escolha da BR-414 como ponto crítico não foi por acaso. A rodovia registra um fluxo intenso de veículos, especialmente neste período de volta às aulas e férias escolares.

No entanto, os números de 2025 revelam um cenário sombrio: o número de mortes em colisões frontais na via saltou de apenas três, em 2024, para impressionantes 14 óbitos no ano passado, um aumento de aproximadamente 367% na letalidade desse tipo de sinistro.

O panorama estadual também é motivo de alerta para as autoridades. Ao longo de 2025, a PRF contabilizou 223 mortes nas rodovias federais que cruzam o estado de Goiás.

Desse total, 47 vidas foram perdidas em batidas de frente, quase sempre causadas pelo desrespeito à sinalização horizontal e pela impaciência em trechos de pista simples.

De acordo com a PRF, a fiscalização continuará durante todo o período da Operação Rodovida.

Para os motoristas que insistem em arriscar a própria vida e a de terceiros em manobras proibidas, a polícia garante que a tolerância será zero, visando frear a escalada de violência no trânsito anapolino.

