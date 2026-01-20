Briga por causa de rosa termina com duas pessoas esfaqueadas em Goiatuba

Homem foi encaminhado ao hospital em estado grave após sofrer sete perfurações de arma branca

Augusto Araújo - 20 de janeiro de 2026

Facha do Hospital Municipal De Goiatuba Dr Henrique Santillo (Foto: Captura/ Google Maps)

Duas pessoas foram gravemente feridas após uma briga durante um show realizado na madrugada desta terça-feira (20), no Centro de Goiatuba.

Testemunhas relataram que a confusão começou após um desentendimento envolvendo uma jovem que estava no evento.

Um homem, de 38 anos, teria se aproximado e lhe oferecido uma rosa, o que teria provocado a reação do ex-companheiro dela, de 17 anos, apontado como autor do crime.

A discussão evoluiu para agressões físicas e, durante a briga, o suspeito teria sacado um canivete, desferindo golpes contra a vítima, que sofreu sete perfurações.

Um jovem, de 22 anos, também foi ferido com um corte no braço. Contudo, não foi revelado o envolvimento dele no ocorrido.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local e não havia sido encontrado até as últimas atualizações.

O homem mais velho foi encaminhado ao Hospital Municipal de Goiatuba em estado gravíssimo, assim como o mais jovem, que se encontra em estado grave. Ambos ficaram sob cuidados intensivos da equipe médica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e será apurado pelas autoridades competentes. A Polícia Civil deve ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do crime.

