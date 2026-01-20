Briga por causa de rosa termina com duas pessoas esfaqueadas em Goiatuba
Homem foi encaminhado ao hospital em estado grave após sofrer sete perfurações de arma branca
Duas pessoas foram gravemente feridas após uma briga durante um show realizado na madrugada desta terça-feira (20), no Centro de Goiatuba.
Testemunhas relataram que a confusão começou após um desentendimento envolvendo uma jovem que estava no evento.
Um homem, de 38 anos, teria se aproximado e lhe oferecido uma rosa, o que teria provocado a reação do ex-companheiro dela, de 17 anos, apontado como autor do crime.
A discussão evoluiu para agressões físicas e, durante a briga, o suspeito teria sacado um canivete, desferindo golpes contra a vítima, que sofreu sete perfurações.
Um jovem, de 22 anos, também foi ferido com um corte no braço. Contudo, não foi revelado o envolvimento dele no ocorrido.
Após o ataque, o suspeito fugiu do local e não havia sido encontrado até as últimas atualizações.
O homem mais velho foi encaminhado ao Hospital Municipal de Goiatuba em estado gravíssimo, assim como o mais jovem, que se encontra em estado grave. Ambos ficaram sob cuidados intensivos da equipe médica.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e será apurado pelas autoridades competentes. A Polícia Civil deve ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do crime.
