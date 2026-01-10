Vídeos e abusos: PM é denunciado por estuprar e filmar crimes contra 3 adolescentes em Goiatuba

Caso veio à tona após o próprio militar compartilhar as gravações dos abusos, que acabaram chegando até a mãe de uma das vítimas

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

Um policial militar, que não teve o nome divulgado, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por suspeita de estuprar três adolescentes, com idades entre 13 e 15 anos, e filmar os crimes em Goiatuba, no Sul do estado. Conforme a denúncia, o caso aconteceu em março de 2025 e o suspeito já havia tido um relacionamento com uma familiar de uma das vítimas.

O MP descobriu uma troca de mensagens entre o policial e a jovem, na qual ele teria combinado de manter relações sexuais com uma das adolescentes oferecendo R$ 250 em troca. Ainda segundo a denúncia, o suspeito buscou as três menores, comprou bebidas alcoólicas para que consumissem e as levou para um motel.

No estabelecimento, ele teria mantido relações sexuais com a menina de 13 anos e com outra de 15, gravando todos os atos. Após a saída do local, o homem teria levado as adolescentes para uma sorveteria e entregue os R$ 250 prometidos após retornarem para a casa de uma delas. O valor foi dividido entre as três jovens.

Posteriormente, o militar ainda teria compartilhado as gravações, que acabaram chegando à mãe de uma das adolescentes envolvidas. Com o vídeo em mãos, a genitora denunciou o caso ao Conselho Tutelar. Segundo a denúncia, o suspeito também fingiu ser um policial civil para tentar conseguir informações sobre as investigações com a familiar de uma das vítimas.

O caso tramita em segredo de Justiça e o policial está sendo denunciado por estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição, exploração sexual de criança ou adolescente, falsa identidade, produção de cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, corrupção de menores e fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente.

Diante dos fatos, o MP pediu o afastamento do suspeito de todas as funções administrativas e operacionais na PM, assim como a proibição de aproximação e contato com as vítimas, familiares e testemunhas.

Em nota encaminhada ao portal Mais Goiás, a Polícia Militar (PM) afirmou que vai adotar as medidas cabíveis e reiterou que não compactua com qualquer tipo de desvio de conduta.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!