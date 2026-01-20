Jeito certo de limpar a porta do micro-ondas e remover as manchas acumuladas sem esforço

Gordura, vapor e respingos formam uma película difícil de sair, mas um passo a passo simples, com itens comuns, devolve a transparência da porta sem precisar esfregar por minutos

Layne Brito - 20 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/ Captura de Tela/ YouTube)

A limpeza da porta do micro-ondas é uma das tarefas mais ignoradas na cozinha, mas também uma das que mais acumulam sujeira com o tempo.

O vidro acaba ficando manchado por causa do vapor liberado durante o aquecimento dos alimentos, somado aos respingos de gordura e molho que se espalham no interior do aparelho.

Mesmo quando a sujeira não parece pesada, essa combinação cria uma película opaca que prejudica a aparência e dá sensação de descuido.

Para limpar a porta do micro-ondas sem esforço, o primeiro passo é usar o próprio vapor como aliado.

Ao aquecer um recipiente com água dentro do aparelho por alguns minutos, o calor ajuda a soltar a gordura grudada no vidro e nas bordas.

Depois disso, basta aguardar um pouco e passar um pano macio ou papel-toalha para remover a sujeira amolecida, sem necessidade de força excessiva.

Quando as manchas persistem, uma solução simples costuma ser suficiente. Água morna com detergente neutro ajuda a quebrar a gordura acumulada sem danificar o vidro nem as partes plásticas da porta.

O ideal é aplicar com um pano úmido, fazendo movimentos leves, evitando o uso de esponjas ásperas que podem riscar ou desgastar o acabamento ao redor do vidro.

As laterais e cantos da porta merecem atenção especial, já que acumulam resíduos que não saem na limpeza superficial.

Nesses pontos, um cotonete ou escova pequena umedecida facilita a remoção da sujeira escondida. Após a limpeza, é importante secar bem toda a área para evitar marcas e impedir que a umidade vire novas manchas.

Manter a porta do micro-ondas limpa também depende de prevenção. Cobrir os recipientes durante o uso reduz significativamente os respingos e o acúmulo de gordura, além de facilitar a limpeza no dia a dia.

Com cuidados simples e uma rotina básica, é possível manter o vidro transparente e o eletrodoméstico com aparência de novo, sem gastar muito tempo nem esforço.

