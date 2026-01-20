Luciano Hang mostra como está ficando a Havan de Goiânia e anuncia mais de 350 mil itens e várias promoções

Nova estrutura será a primeira da rede na capital e contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O empresário Luciano Hang utilizou as redes sociais para divulgar imagens de como está ficando a nova unidade da Havan em Goiânia.

A inauguração está marcada para o próximo dia 31 de janeiro, às 10h, e será a loja de número 188 da rede.

Na publicação feita no Instagram, Hang informou que as obras estão na reta final e que a unidade contará com características já conhecidas da marca, como a Estátua da Liberdade, praça de alimentação, estacionamento gratuito, ambiente climatizado e mais de 350 mil itens disponíveis para venda, além de ações promocionais.

Segundo o empresário, a abertura da loja em Goiânia marca a primeira inauguração da Havan em 2026.

Atualmente, Goiás conta com três unidades da rede em operação, localizadas em Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.

A loja da capital será a quarta no estado e a primeira megaloja da Havan em Goiânia.

A nova unidade está sendo instalada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte.

Além da capital, a empresa confirmou planos de expansão para outras cidades do sul goiano, como Caldas Novas e Itumbiara, ainda sem datas definidas para abertura.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!