O jeito certo de desentupir o chuveiro e aumentar a potência sem precisar chamar o técnico

Quando a água começa a sair fraca ou “torta”, quase sempre o problema está nos furinhos da ducha. Com uma limpeza simples, dá para recuperar a pressão sem gastar com manutenção

Layne Brito - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube/helciomaridodealuguel )

Banho fraco é um daqueles problemas que irritam rápido e parecem mais graves do que realmente são.

Antes de pensar em trocar o chuveiro ou chamar um técnico, vale olhar o mais comum: os furinhos por onde a água sai podem estar parcialmente obstruídos por sujeira, resíduos de sabonete e, principalmente, pelo acúmulo de minerais da água (aquela crosta que vai se formando com o tempo).

Esse “bloqueio” reduz a passagem de água, altera o jato e dá a impressão de que a potência do chuveiro caiu de vez.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, dá para resolver em casa com um método simples, barato e eficiente, que combina duas coisas: amolecer a sujeira e desobstruir os furos com cuidado.

Para começar, se o seu chuveiro for elétrico e você precisar encostar na peça, o passo mais importante é desligar o disjuntor do banheiro por segurança. Depois disso, a limpeza pode ser feita sem força e sem produtos agressivos.

Um jeito prático é usar vinagre branco, porque ele ajuda a soltar a crosta mineral que fica presa nos bicos.

A técnica é simples: coloque vinagre em um saco plástico resistente e posicione o saco envolvendo a parte do chuveiro por onde a água sai, deixando os furinhos “de molho”.

Prenda com um elástico ou barbante e deixe agir por um tempo. Quanto mais incrustação houver, mais tempo de ação costuma ajudar. Em seguida, retire o saco e enxágue abrindo a água por alguns segundos para expulsar o que se soltou.

Se ainda houver furos falhando, aí entra a segunda parte: desentupir pontualmente. Use uma escova de dentes velha para esfregar de leve a área dos furinhos, sem raspar com força.

Em casos específicos, um palito de dente ou algo bem fino pode ajudar a abrir um ou outro furo, mas sempre com cuidado para não deformar os bicos nem riscar o acabamento. A ideia não é “furar” nada, e sim remover o que está prendendo a passagem da água.

Depois dessa limpeza, a diferença costuma aparecer na hora: o jato fica mais uniforme, a água para de “espirrar” para os lados e a pressão melhora, porque a vazão volta a ficar distribuída como deveria.

E tem um detalhe importante: quando o problema é só entupimento, a melhora é imediata.

Se a pressão continuar ruim mesmo após limpar, vale conferir outras possibilidades, como registro parcialmente fechado, sujeira no ponto de entrada de água, tubulação com redução de vazão ou até oscilação no abastecimento.

Para evitar que isso volte a acontecer rápido, um hábito simples ajuda: fazer uma limpeza leve periódica.

Quando você percebe os primeiros sinais de jato irregular, já é um bom momento para repetir o processo. Assim, a crosta não endurece, o chuveiro mantém a potência e você não precisa transformar isso em “obra” nem gastar com troca desnecessária.

