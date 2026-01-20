Procura-se motorista por aplicativo de Goiânia que está desaparecido

Caso foi registrado e familiares solicitam ajuda para obter informações

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Ênio Gabriel Silva Gomes, de 34 anos, está desaparecido desde a madrugada de sábado (17), após sair para trabalhar como motorista por aplicativo na Grande Goiânia.

A família perdeu contato com ele depois que foi visto entrando no Setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia.

O celular do motorista permanece desligado desde então, mas, segundo apuração do Portal 6, o aparelho realizou várias ligações para contatos próximos no dia do desaparecimento.

Ênio utilizava um Volkswagen Up branco, alugado recentemente para exercer a atividade profissional.

O caso foi registrado oficialmente como desaparecimento, e familiares solicitam ajuda para obter informações que levem ao paradeiro do motorista.

Quaisquer informações podem ser enviadas à Polícia Civil (PC) pelo 197.

