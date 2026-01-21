Bilionário compra fazenda luxuosa maior que São Paulo e valor impressiona

Negócio bilionário revela quem está por trás da maior propriedade privada do Wyoming, um território colossal cercado por montanhas, rios e reservas naturais

21 de janeiro de 2026

O mistério que rondava o mercado de terras de luxo nos Estados Unidos chegou ao fim com uma revelação que chamou atenção pelo tamanho — e pelo preço. A maior propriedade privada do estado do Wyoming acaba de mudar de mãos em uma transação avaliada em US$ 79,5 milhões, cerca de R$ 440 milhões, envolvendo uma área tão extensa que supera o território da cidade de São Paulo.

O comprador é o bilionário norte-americano Christopher Robinson, fundador e CEO do Ensign Group LC. Ele assumiu o controle do Pathfinder Ranches, um gigantesco imóvel rural com 916 mil hectares, situado em uma região estratégica do Oeste americano, entre as cadeias montanhosas Ferris, Pedro e Green.

A dimensão da fazenda impressiona, mas os recursos naturais incluídos no pacote elevam ainda mais o valor da aquisição. A propriedade abriga o Reservatório Pathfinder, cerca de 32 quilômetros de margens do rio Sweetwater, além de planaltos abertos, vales fluviais e áreas de sopé montanhoso.

O conjunto forma um ecossistema diverso e contínuo, considerado um dos mais emblemáticos da paisagem do Wyoming.

Apesar da discrição, Robinson já é um nome conhecido entre os maiores proprietários de terra dos Estados Unidos.

Ao lado dos irmãos, Alexander e Victoria Robinson, ele comanda o Ensign Ranches, grupo que já reunia mais de um milhão de acres de terras privadas e públicas distribuídas entre Utah, Idaho e o próprio Wyoming.

Antes mesmo da nova compra, a família ocupava a 31ª posição no ranking dos 100 maiores donos de terras do país, segundo a revista especializada Land Report.

Em declarações à imprensa americana, Robinson destacou que vê esse tipo de investimento para além do retorno financeiro.

Segundo ele, a terra e a água são ativos estratégicos de longo prazo, mas também carregam um papel de responsabilidade ambiental.

A visão reflete uma tendência crescente entre grandes investidores, que passam a associar patrimônio territorial a conservação e gestão sustentável.

O cenário em que essa megafazenda está inserida ajuda a explicar o interesse. O Wyoming é o estado menos populoso dos Estados Unidos, com pouco mais de 600 mil habitantes, mas figura entre os maiores em extensão territorial.

A região abriga parte do Parque Nacional de Yellowstone, referência mundial em preservação ambiental, e tem sua economia baseada na produção de energia, na pecuária extensiva e no turismo ligado à natureza.

Com a aquisição do Pathfinder Ranches, Christopher Robinson não apenas amplia de forma significativa seu domínio territorial, como também assume a administração de uma das áreas privadas mais simbólicas do Oeste americano.

Um negócio que impressiona pelo valor, pelo tamanho e pelo peso histórico do território envolvido.

