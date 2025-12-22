Após 30 anos, shopping famoso da Argentina é vendido por US$ 127 milhões, será demolido e dará lugar a megadistrito bilionário

Empreendimento icônico chega ao fim para abrir espaço a um novo projeto urbano com moradias, comércio, áreas culturais e espaços públicos integrados

Pedro Ribeiro - 22 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de interior de shopping. (Foto: Reprodução/Pexels)

Um dos shoppings mais conhecidos da Argentina vai encerrar definitivamente suas atividades após três décadas de funcionamento.

O empreendimento foi vendido por US$ 127 milhões e será demolido para dar lugar a um megadistrito urbano bilionário, que promete transformar completamente a região onde está localizado.

O Shopping Portal Palermo marcou gerações de consumidores e foi referência comercial e de lazer por muitos anos.

Com o passar do tempo, porém, o modelo tradicional de centros de compras perdeu força, pressionado pela mudança nos hábitos de consumo, avanço do comércio digital e novas demandas urbanas.

O terreno agora será utilizado para um projeto de grande escala, que prevê a construção de moradias residenciais, áreas comerciais, escritórios, espaços culturais e áreas abertas ao público.

A proposta é criar um bairro integrado, com uso misto, voltado à convivência, mobilidade e ocupação contínua da área.

Segundo informações divulgadas por investidores, o novo distrito será desenvolvido em etapas e deve atrair aportes bilionários ao longo dos próximos anos.

A expectativa é que o projeto gere milhares de empregos diretos e indiretos durante a fase de obras e após a conclusão.

A demolição do shopping simboliza uma mudança profunda no planejamento urbano argentino. Em vez de grandes estruturas fechadas voltadas apenas ao consumo, cresce a aposta em projetos multifuncionais, que combinam moradia, trabalho, lazer e cultura em um mesmo espaço.

Especialistas apontam que esse tipo de transformação segue uma tendência global. Grandes cidades vêm substituindo shoppings tradicionais por distritos urbanos mais abertos, conectados e adaptados à vida contemporânea.

Para muitos moradores, o fechamento do Portal Palermo representa o fim de uma era marcada por memórias afetivas.

Ao mesmo tempo, o megaprojeto sinaliza uma nova fase para a região, com promessa de revitalização econômica, valorização imobiliária e novos usos para um espaço antes limitado ao consumo.

Com a venda concluída, o shopping entra agora em contagem regressiva para o encerramento definitivo.

Em seu lugar, nascerá um novo polo urbano, que deve redesenhar o mapa da cidade e refletir a transformação do modo como as pessoas vivem, trabalham e ocupam os espaços urbanos.

