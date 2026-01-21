Sal no ferro de passar: truque simples e barato que muita gente ignora

Método caseiro ajuda a limpar a base do ferro e melhorar o deslizamento, mas exige atenção para não danificar o aparelho

Ruan Monyel - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/TikTok)

Ele está na cozinha de todo mundo, custa pouco e quase sempre passa despercebido quando o assunto é limpeza doméstica. Ainda assim, o sal se tornou, ao longo do tempo, um aliado improvável na manutenção do ferro de passar roupa.

O truque, transmitido de geração em geração, promete devolver o deslizamento do aparelho e eliminar manchas que insistem em aparecer na base metálica.

A lógica por trás da técnica é simples. Quando aquecido, o sal grosso age como um abrasivo leve, capaz de soltar resíduos acumulados pelo uso frequente do ferro.

Restos de tecido queimado, manchas escuras e sujeiras que fazem o aparelho “grudar” na roupa tendem a se desprender com facilidade, sem necessidade de produtos químicos ou desmontagem.

É justamente essa combinação de praticidade e economia que mantém o método em alta. Diferente de limpadores industriais, o sal não libera odores fortes e está sempre à mão.

Em poucos minutos, é possível perceber a diferença, principalmente quando o ferro começa a arrastar sobre o tecido ou deixa marcas indesejadas.

Para aplicar o truque corretamente, o processo é rápido. Basta espalhar uma camada de sal grosso sobre um papel-manteiga, papel toalha mais resistente ou um pano velho.

Em seguida, aqueça o ferro em temperatura média, com o vapor desligado, e passe o aparelho quente sobre o sal, como se estivesse passando uma peça de roupa. Depois, desligue o ferro, aguarde esfriar levemente e limpe a base com um pano umedecido para remover os resíduos soltos.

Apesar da fama, o método não é universal. Ferros com base antiaderente, como os revestidos de Teflon, podem sofrer danos com o atrito do sal.

Nesse tipo de aparelho, o contato pode riscar a superfície e comprometer a durabilidade do revestimento. Por isso, antes de testar a técnica, é importante verificar as orientações do fabricante.

Quando houver qualquer dúvida, a alternativa mais segura é recorrer a um pano úmido com detergente neutro ou a produtos específicos para bases antiaderentes. Assim, o ferro permanece limpo, funcional e pronto para uso — com ou sem o velho truque do sal.

