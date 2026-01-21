Não é o tempero, nem a marca: o truque para deixar o feijão mais suculento e gostoso

Um detalhe antes do preparo muda completamente o resultado final no prato

Magno Oliver - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Med Nutricional)

O feijão faz parte das refeições diárias dos brasileiros, mas nem sempre atinge a textura e o sabor ideais de maciez e cozimento que a gente espera, não é mesmo?

Embora muitos atribuam o resultado final à marca ou ao tempero, o verdadeiro diferencial está em uma etapa anterior ao cozimento: deixar os grãos de molho.

Essa prática, comum em receitas antigas, ajuda a hidratar os grãos de forma uniforme. Durante o molho, a água penetra lentamente na casca do feijão, facilitando o cozimento e deixando o interior mais macio.

O processo também contribui para reduzir compostos que causam desconforto digestivo e gases excessivos. Um truque simples pode potencializar ainda mais esse efeito: adicionar duas rodelas de limão à água do molho.

A leve acidez ajuda a amaciar a casca do feijão, favorecendo uma textura mais suculenta e um caldo mais encorpado após o preparo. O ideal é deixar os grãos submersos por cerca de 12 horas.

Após esse período, a orientação é descartar a água do molho, lavar bem os grãos e só então levá-los à panela de pressão ou ao cozimento tradicional.

A receita segue normalmente: água limpa, sal no momento adequado e os temperos de preferência, respeitando o tempo de cozimento de cada tipo de feijão.

Além de melhorar sabor e textura, esse método torna o preparo mais eficiente, reduz o tempo no fogo e valoriza um dos alimentos mais importantes da culinária brasileira. Um gesto simples, feito com antecedência, que transforma o resultado final sem custo adicional.

Confira mais detalhes do tutorial:

