UFG abre vagas para curso de especialização totalmente gratuito e a distância
Formação busca contribuir para a capacitação de professores da rede pública, com foco em direitos humanos e diversidade
A Universidade Federal de Goiás (UFG) publicou o edital do processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em Direitos Humanos e Diversidades.
A formação é oferecida na modalidade a distância, de forma totalmente gratuita, e é voltada a professores da rede pública de ensino.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de seleção do CIAR EaDmin, no endereço https://eadmin.ciar.ufg.br, conforme as datas estabelecidas no cronograma do edital.
O curso é vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos (NDH-UFG) e integra uma parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC).
De acordo com a coordenação, o curso tem caráter de pós-graduação lato sensu e busca contribuir para a formação continuada de docentes da rede pública, com foco em temas relacionados aos direitos humanos e às diversidades.
Dúvidas sobre o processo seletivo e sobre o edital devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail [email protected]. Para acessar ao edital completo clique aqui.
