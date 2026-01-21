UFG abre vagas para curso de especialização totalmente gratuito e a distância

Formação busca contribuir para a capacitação de professores da rede pública, com foco em direitos humanos e diversidade

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG). (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) publicou o edital do processo seletivo para ingresso no Curso de Especialização em Direitos Humanos e Diversidades.

A formação é oferecida na modalidade a distância, de forma totalmente gratuita, e é voltada a professores da rede pública de ensino.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de seleção do CIAR EaDmin, no endereço https://eadmin.ciar.ufg.br, conforme as datas estabelecidas no cronograma do edital.

O curso é vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos (NDH-UFG) e integra uma parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a coordenação, o curso tem caráter de pós-graduação lato sensu e busca contribuir para a formação continuada de docentes da rede pública, com foco em temas relacionados aos direitos humanos e às diversidades.

Dúvidas sobre o processo seletivo e sobre o edital devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail [email protected]. Para acessar ao edital completo clique aqui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!