Adeus, Detran: renovação automática da CNH agora depende do RNPC; confira o passo a passo para conseguir

Motoristas com bom histórico podem renovar a carteira automaticamente e sem taxas através do RNPC. Veja como se cadastrar e evitar filas no Detran

Gustavo de Souza - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A burocracia para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) finalmente sofreu um golpe fatal em 2026. Agora, o motorista brasileiro pode dar adeus às taxas abusivas e às longas filas presenciais no Detran através de um sistema totalmente digital.

Essa mudança histórica na relação entre condutores e o sistema de trânsito foca na valorização de quem dirige com responsabilidade. O objetivo é simplificar a vida do cidadão, tornando o documento mais acessível e o processo muito mais veloz.

No entanto, para usufruir dessa facilidade que dispensa até exames médicos, é obrigatório estar inscrito em um cadastro específico. Sem esse registro, mesmo o melhor motorista do mundo ainda terá que seguir o modelo tradicional e presencial.

O que é o RNPC e como ele libera o benefício

O Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) é a chave mestra para a renovação automática em 2026.

Ele funciona como um banco de dados que reúne os “bons condutores” do país, ou seja, aqueles que não cometeram infrações nos últimos 12 meses.

Para entrar nesse grupo seleto, o motorista precisa ter uma CNH válida e não possuir nenhum ponto registrado no último ano. O cadastro é voluntário e depende exclusivamente do consentimento expresso do condutor através do sistema digital.

Com a nova regra, estar no RNPC deixou de ser apenas um “selo de boa conduta” para se tornar uma condição essencial. Sem a autorização dos seus dados no registro, o sistema não consegue processar a renovação automática da sua habilitação.

A estimativa do governo é que cerca de 70% dos motoristas brasileiros possam se enquadrar nesse novo modelo digital. Isso representa um alívio enorme para os órgãos de trânsito e, principalmente, para o bolso de milhões de trabalhadores.

Passo a passo para o cadastro digital no RNPC

O processo é feito exclusivamente pelo aplicativo oficial, que agora se chama CNH do Brasil (antigo Carteira Digital de Trânsito). O primeiro passo é garantir que o app esteja atualizado na sua loja oficial de aplicativos, seja Android ou iOS.

Após abrir o aplicativo, o motorista deve realizar o login utilizando sua conta gov.br com CPF e senha cadastrados. Dentro da interface, localize a opção específica para o “Cadastro Positivo de Condutores” para iniciar o processo de adesão.

O sistema exibirá os termos de uso e solicitará o seu consentimento para que os dados sejam consultados pelos órgãos competentes. É fundamental ler as regras e confirmar a inscrição para que o sistema faça a verificação automática do seu histórico.

Uma vez confirmado, o motorista passa a constar oficialmente no RNPC e está apto para a renovação automática. Caso o histórico aponte infrações recentes, o sistema bloqueará a entrada no registro positivo até que o prazo de 12 meses seja cumprido.

O debate entre economia e segurança viária

Apesar da conveniência e da economia gerada pela dispensa de taxas e exames, especialistas em medicina do tráfego demonstram preocupação. Eles alertam que a ausência de multas não significa, necessariamente, que o motorista está com a saúde física e mental em dia.

Doenças silenciosas, como problemas cardiovasculares ou neurológicos, não geram pontos na carteira, mas podem afetar a condução. Ao dispensar os exames presenciais, o modelo transfere uma responsabilidade enorme para o histórico administrativo do condutor.

O desafio de 2026 será equilibrar essa agilidade digital com a segurança necessária nas rodovias brasileiras. Dirigir exige condições emocionais e físicas que, por vezes, um cadastro administrativo não consegue detectar com total precisão.

Mesmo com as discussões, a adesão ao sistema cresce a cada dia devido à praticidade inegável do serviço. O importante é que o motorista mantenha a consciência de que a liberdade de renovar sem sair de casa exige uma responsabilidade redobrada ao volante.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!