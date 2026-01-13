CNH do Brasil: 4 passos para você obter sua carteira de motorista

O caminho até ele envolve etapas formais que poucos conhecem por completo

Magno Oliver - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Obter a Carteira Nacional de Habilitação é um passo importante para milhões de brasileiros e brasileiras que desejam dirigir legalmente e ampliar sua mobilidade onde moram.

O processo é regulamentado em todo o país, segue normas definidas pelos órgãos de trânsito e exige atenção a prazos, etapas e exigências específicas.

A CNH é emitida pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e pode ser solicitada por qualquer cidadão maior de 18 anos, alfabetizado e com documento de identidade válido.

O procedimento ocorre nas autoescolas credenciadas e envolve avaliações médicas, aulas teóricas e práticas, além de provas oficiais.

Como obter a CNH em 4 passos

O primeiro passo é fazer a inscrição no Detran ou na autoescola mais próxima da sua casa.

O processo começa com o cadastro do candidato no Detran do seu estado ou em um Centro de Formação de Condutores credenciado. Nessa fase, são solicitados documentos pessoais e aberto o processo da primeira habilitação.

2. Realize os exames médicos e psicológicos

Após a inscrição, o candidato passa por avaliação médica e psicológica obrigatória. Esses exames verificam condições físicas, visuais e emocionais necessárias para dirigir com segurança.

3. Conclua o curso teórico e a prova escrita

O aluno frequenta aulas sobre legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e cidadania. Ao final da carga horária mínima, realiza a prova teórica aplicada pelo Detran.

4. Faça as aulas práticas e o exame de direção

Na última etapa, o candidato aprende a conduzir o veículo nas aulas práticas e realiza o exame final. Com a aprovação, recebe a Permissão para Dirigir e, após um ano sem infrações graves, a CNH definitiva.

