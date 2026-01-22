Caminhonete derruba dois postes e causa transtornos na Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis

Estruturas caíram sobre a pista e exigiram isolamento da área, causando transtornos durante a noite

(Foto: Reprodução)

Uma caminhonete se envolveu em um acidente e derrubou dois postes de energia elétrica na noite desta quinta-feira (22), na Avenida Jamel Cecílio, em frente ao Planetário, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Com o impacto, as estruturas caíram sobre a via e provocaram transtornos no trânsito da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o isolamento da área para evitar novos riscos, já que a rede elétrica ficou comprometida.

A Equatorial também esteve no local para desligar a energia e iniciar os procedimentos de segurança e reparo.

Até o momento, não há confirmação oficial de feridos.

O trecho exigiu atenção redobrada de quem passava pela avenida durante o atendimento, enquanto as equipes atuavam para evitar novos acidentes.

