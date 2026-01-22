Projeto dá vida ao calçadão ligando a Avenida Goiás ao Ginásio Internacional de Anápolis

Proposta prioriza convivência, mobilidade a pé e uso inteligente de um espaço central da cidade

Pedro Ribeiro - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/@arquiteto_dacidade)

Um projeto urbano ganhou destaque nas redes sociais ao apresentar uma proposta para transformar o trecho que liga a Avenida Goiás ao Ginásio Internacional de Anápolis em um espaço voltado à convivência e ao uso coletivo.

Michael Martins do perfil @arquiteto_dacidade, publicou em seu Instagram um vídeo com uma ideia transformadora: integralizar o ambiente público do município.

Batizada de “Calçadão Vivo”, o projeto propõe a criação de áreas de permanência com mesas amplas, guarda-sóis e pontos de estar ao longo do percurso, incentivando a circulação de pedestres e o uso do espaço ao longo do dia.

A iniciativa também inclui um corredor gastronômico formado por food trucks totalmente móveis, solução pensada para lidar com o risco de alagamentos e permitir flexibilidade para os empreendedores.

Além disso, a proposta prevê paisagismo com árvores ao longo de todo o trajeto, áreas permeáveis, canteiros leves e piso em pedra portuguesa, aliados a um sistema de iluminação com luz quente e balizadores.

A iluminação reforçada e a maior circulação de pessoas são apontadas, por Michel, como fatores que podem contribuir para tornar a região mais segura e atrativa, reacendendo o debate sobre a revitalização de áreas centrais em Anápolis.

Confira o projeto:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Michael Martins (@arquiteto_dacidade)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!