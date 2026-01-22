Polícia Militar anuncia novos comandantes dos 4º e 28º BPM em Anápolis

Cerimonia ocorreu com a presença de deputados e outras autoridades locais

Samuel Leão - 22 de janeiro de 2026

Evento contou com diversos comandantes e autoridades locais. (Foto: Samuel Leão)

O coronel Rogério Corrêa Batista convocou, nesta quinta-feira (22), uma sessão solene para oficializar a troca dos comandos do 4º e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Anápolis.

Assumiram, respectivamente, o Major Igor Gustavo Dias dos Reis e o Major Tiago Carvalho Brasil.

A cerimônia ocorreu no salão nobre do Colégio Couto Magalhães e contou com a presença de autoridades como os deputados estaduais Amilton Filho (MDB) e Coronel Adailton (SD), do juiz Carlos Limongi e do delegado regional da Polícia Civil (PC), Fábio Vilela.

Em entrevista ao Portal 6, o coronel Rogério falou sobre as trocas e também tratou das expectativas para a gestão da cidade.

“Escolhemos dois profissionais superiores de extrema capacidade, qualificados, para conduzir essa tropa que tem muita energia e muita vontade para trabalhar. Esperamos, através disso, um resultado muito proveitoso”, expressou.

O evento contou com a presença massiva de militares, contando inclusive com integrantes do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e do Corpo de Bombeiros.

“Pelo porte de Anápolis, que é uma cidade grande, realmente é necessária uma atenção especial, é a cidade que mais concentra as energias da nossa parte”, complementou o comandante.

O comando regional da PM de Anápolis faz a gestão de 12 municípios no total, incluindo cidades como Pirenópolis, Goianápolis, Teresópolis e Silvânia.

