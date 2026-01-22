Truque caseiro remove o encardido da airfryer em minutos

Com ingredientes simples e um passo a passo rápido, dá para soltar a gordura grudada sem esforço e sem danificar o aparelho

Ruan Monyel - 22 de janeiro de 2026

A air fryer virou a queridinha da cozinha por agilizar refeições e reduzir o uso de óleo. Só que, com o tempo, a gordura vai acumulando, a grelha escurece e o cesto fica “encardido”, mesmo depois de uma lavagem comum. A boa notícia é que existe um truque caseiro simples que ajuda a remover a sujeira pesada em poucos minutos — sem precisar esfregar até cansar e sem usar produtos agressivos.

A seguir, veja como fazer a limpeza do jeito certo, quais cuidados tomar e o que evitar para não estragar o antiaderente.

Por que a airfryer fica encardida tão rápido?

O encardido geralmente é resultado de gordura aquecida repetidas vezes. Resíduos de alimentos, fumaça e respingos se fixam nas paredes e no cesto, formando uma camada escura que “gruda” no material. Quando a limpeza é feita só por cima, essa crosta vai endurecendo e fica cada vez mais difícil de remover.

Além disso, algumas receitas deixam mais resíduos, como frango, linguiça, bacon, carnes temperadas e empanados.

Truque caseiro para soltar a gordura em minutos

Esse método funciona porque a mistura ajuda a amolecer a sujeira e “levantar” a gordura grudada, facilitando a remoção com uma esponja macia.

Você vai precisar de:

– Água quente

– Detergente neutro

– Bicarbonato de sódio (uma colher de sopa)

Como fazer:

Desligue da tomada e espere esfriar. Segurança em primeiro lugar.

Retire o cesto e a grelha. Se houver gordura solta, descarte com papel toalha.

Faça a mistura: coloque água quente no cesto (sem encher até a boca), adicione algumas gotas de detergente e 1 colher de bicarbonato.

Deixe agir por 5 a 10 minutos. Esse tempo já costuma ser suficiente para amolecer o encardido.

Passe uma esponja macia. A sujeira tende a sair com bem menos esforço.

Enxágue e seque completamente. Evita mau cheiro e prolonga a vida útil.

Se o encardido estiver muito forte, repita o processo ou deixe agir por mais alguns minutos, sem exagerar na abrasão.

Como limpar a parte interna sem estragar

A parte interna também acumula gordura, principalmente “no teto” do compartimento e ao redor da resistência. O ideal é limpar com cuidado para não danificar o sistema.

Use pano úmido com detergente neutro.

Para cantinhos, use escova de cerdas macias ou cotonete.

Se houver gordura seca, aplique um pouco da mistura (detergente + bicarbonato) no pano e limpe com movimentos suaves.

Importante: nunca jogue água dentro do aparelho e evite molhar a região da resistência.

O que evitar na limpeza da airfryer

Alguns hábitos comuns detonam o antiaderente e podem até reduzir o desempenho do aparelho:

– Palha de aço e lado áspero da esponja (risca e desgasta o revestimento)

– Produtos muito corrosivos (podem manchar e atacar o material)

– Deixar de molho por horas (em alguns modelos, pode prejudicar acabamento e encaixes)

– Raspar com objetos metálicos (danifica o cesto e a grelha)

Dica para não encardir tão rápido

– A melhor “limpeza” é a prevenção. Para diminuir o acúmulo de gordura:

– Limpe o cesto logo após o uso, quando ainda está morno (não quente).

– Use papel manteiga perfurado ou formas próprias (sem bloquear a circulação de ar).

– Evite excesso de molhos e marinadas escorrendo direto no fundo.

Com esse truque caseiro, a airfryer volta a ficar com aparência de nova em poucos minutos e sem sofrimento — e o melhor: usando itens que quase todo mundo já tem em casa.

