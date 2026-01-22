Truque caseiro remove o encardido da airfryer em minutos
Com ingredientes simples e um passo a passo rápido, dá para soltar a gordura grudada sem esforço e sem danificar o aparelho
A air fryer virou a queridinha da cozinha por agilizar refeições e reduzir o uso de óleo. Só que, com o tempo, a gordura vai acumulando, a grelha escurece e o cesto fica “encardido”, mesmo depois de uma lavagem comum. A boa notícia é que existe um truque caseiro simples que ajuda a remover a sujeira pesada em poucos minutos — sem precisar esfregar até cansar e sem usar produtos agressivos.
A seguir, veja como fazer a limpeza do jeito certo, quais cuidados tomar e o que evitar para não estragar o antiaderente.
Por que a airfryer fica encardida tão rápido?
O encardido geralmente é resultado de gordura aquecida repetidas vezes. Resíduos de alimentos, fumaça e respingos se fixam nas paredes e no cesto, formando uma camada escura que “gruda” no material. Quando a limpeza é feita só por cima, essa crosta vai endurecendo e fica cada vez mais difícil de remover.
Além disso, algumas receitas deixam mais resíduos, como frango, linguiça, bacon, carnes temperadas e empanados.
Truque caseiro para soltar a gordura em minutos
Esse método funciona porque a mistura ajuda a amolecer a sujeira e “levantar” a gordura grudada, facilitando a remoção com uma esponja macia.
Você vai precisar de:
– Água quente
– Detergente neutro
– Bicarbonato de sódio (uma colher de sopa)
Como fazer:
Desligue da tomada e espere esfriar. Segurança em primeiro lugar.
Retire o cesto e a grelha. Se houver gordura solta, descarte com papel toalha.
Faça a mistura: coloque água quente no cesto (sem encher até a boca), adicione algumas gotas de detergente e 1 colher de bicarbonato.
Deixe agir por 5 a 10 minutos. Esse tempo já costuma ser suficiente para amolecer o encardido.
Passe uma esponja macia. A sujeira tende a sair com bem menos esforço.
Enxágue e seque completamente. Evita mau cheiro e prolonga a vida útil.
Se o encardido estiver muito forte, repita o processo ou deixe agir por mais alguns minutos, sem exagerar na abrasão.
Como limpar a parte interna sem estragar
A parte interna também acumula gordura, principalmente “no teto” do compartimento e ao redor da resistência. O ideal é limpar com cuidado para não danificar o sistema.
Use pano úmido com detergente neutro.
Para cantinhos, use escova de cerdas macias ou cotonete.
Se houver gordura seca, aplique um pouco da mistura (detergente + bicarbonato) no pano e limpe com movimentos suaves.
Importante: nunca jogue água dentro do aparelho e evite molhar a região da resistência.
O que evitar na limpeza da airfryer
Alguns hábitos comuns detonam o antiaderente e podem até reduzir o desempenho do aparelho:
– Palha de aço e lado áspero da esponja (risca e desgasta o revestimento)
– Produtos muito corrosivos (podem manchar e atacar o material)
– Deixar de molho por horas (em alguns modelos, pode prejudicar acabamento e encaixes)
– Raspar com objetos metálicos (danifica o cesto e a grelha)
Dica para não encardir tão rápido
– A melhor “limpeza” é a prevenção. Para diminuir o acúmulo de gordura:
– Limpe o cesto logo após o uso, quando ainda está morno (não quente).
– Use papel manteiga perfurado ou formas próprias (sem bloquear a circulação de ar).
– Evite excesso de molhos e marinadas escorrendo direto no fundo.
Com esse truque caseiro, a airfryer volta a ficar com aparência de nova em poucos minutos e sem sofrimento — e o melhor: usando itens que quase todo mundo já tem em casa.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!