Empresa decide demitir 900 funcionários meses após anunciar expansão

Decisão inesperada mudou completamente o cenário criado meses antes por anúncios otimistas

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Camargo / Agência Brasil)

Poucos meses depois de divulgar planos ambiciosos de crescimento, uma empresa do setor médico surpreendeu o mercado ao anunciar uma ampla redução de pessoal simplesmente do nada e de surpresa.

A VIANT Costa Rica confirmou nesta quarta-feira (21) a demissão de cerca de 900 profissionais, em uma decisão que gerou forte repercussão no país e entre analistas do setor produtivo.

Segundo a companhia, os desligamentos estão relacionados a ajustes vinculados a um programa específico e ao volume de demanda associado a esse projeto.

A empresa ressaltou, no entanto, que a medida não compromete suas demais operações na Costa Rica, considerada estratégica dentro do planejamento global do grupo.

Em nota, a VIANT destacou que mantém uma base sólida de negócios e profissionais especializados no país. O gerente-geral das operações locais, Kevin Quirós, afirmou que a empresa reconhece o impacto humano da decisão e que o processo vem sendo conduzido com cautela e suporte aos trabalhadores afetados.

A notícia chama atenção pelo contraste com o anúncio feito há pouco mais de seis meses, quando a companhia informou um plano de expansão avaliado em cerca de US$ 45 milhões.

Na ocasião, a expectativa era a criação de aproximadamente mil novos postos de trabalho, reforçando a presença da empresa no país caribenho.

Diante do cenário, o Ministério do Comércio Exterior da Costa Rica se manifestou e informou que já acionou mecanismos de apoio aos profissionais desligados.

A agência estatal responsável pela promoção de investimentos estrangeiros colocou em funcionamento um programa de recolocação, com o objetivo de facilitar a reintegração desses trabalhadores ao mercado e reduzir os efeitos da decisão sobre o emprego local.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!