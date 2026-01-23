Os estados brasileiros que mais estão atraindo empresários e, consequentemente, abrindo vagas de emprego

Descubra quais regiões lideram a abertura de empresas e a geração de empregos formais no Brasil neste início de ano

Gustavo de Souza - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Vlada Karpovich/Pexels)

O mapa do investimento no Brasil está passando por uma transformação profunda em 2026. A corrida para atrair novas empresas não se resume mais apenas ao tamanho do mercado consumidor, mas à agilidade em desburocratizar a abertura de novos negócios.

Nesse cenário, estados que investiram pesado em digitalização e incentivos fiscais estão colhendo frutos imediatos. O resultado é um ciclo virtuoso onde a chegada de novas empresas impulsiona a criação de milhares de vagas com carteira assinada.

Para quem busca uma recolocação ou deseja empreender, entender esse fluxo migratório de capital é essencial. A economia brasileira demonstra fôlego, com setores de serviços e comércio liderando essa expansão em diversas regiões do país.

O domínio do Sudeste e a resiliência do Sul

São Paulo continua sendo o motor econômico do Brasil, registrando um crescimento histórico na abertura de empresas em 2025 e 2026. Com um ecossistema robusto, o estado concentra cerca de 29% dos novos pequenos negócios criados recentemente.

Minas Gerais também quebrou recordes, superando a marca de 114 mil novas empresas abertas no último ano. Esse avanço de 15% reflete um ambiente favorável que atrai desde microempreendedores até grandes indústrias para o Triângulo Mineiro e a região metropolitana.

Já no Sul, o Paraná se destaca com uma redução drástica no tempo de abertura de empresas, sendo cerca de 23 horas mais rápido que a média nacional. Esse dinamismo reflete diretamente no saldo positivo de empregos, especialmente no setor industrial e de serviços.

A combinação de infraestrutura e mão de obra qualificada mantém esses estados no topo do ranking de atratividade. O foco em tecnologia e inovação tem sido o diferencial para manter o saldo positivo mesmo em períodos de flutuação econômica.

A surpresa do Norte e a força do Centro-Oeste

Um dos grandes destaques de 2026 é o salto do Pará, que subiu da 27ª para a 2ª posição no ranking nacional de agilidade empresarial. A digitalização total dos processos permitiu que novas empresas fossem registradas em tempo recorde, atraindo investimentos para a região Norte.

No Centro-Oeste, Goiás mantém sua trajetória de crescimento, impulsionado pelo setor agroindustrial e pela expansão do comércio em cidades satélites. Municípios como Senador Canedo e Anápolis figuram entre os que mais geram oportunidades para novos empreendedores.

O Mato Grosso também apresenta números sólidos, com a economia sendo puxada pela exportação e pelo fortalecimento das cadeias produtivas locais. O estado tem atraído empresários que buscam estabilidade e proximidade com as principais rotas de escoamento do agronegócio.

Essas regiões provam que a descentralização do desenvolvimento é uma realidade palpável no Brasil atual. A melhoria nos processos de viabilidade e registro é o principal convite para quem deseja tirar projetos do papel e gerar renda.

Setores que estão “puxando” a geração de empregos

O setor de Serviços permanece como o maior gerador de empregos formais, respondendo por mais de metade das novas vagas abertas. Áreas como tecnologia da informação, saúde e educação são as que mais demandam profissionais qualificados e novos investimentos.

O Comércio vem logo em seguida, beneficiado pela recuperação do poder de compra e pela expansão das redes de varejo físicas e digitais. A integração entre o e-commerce e as lojas de proximidade tem gerado um volume expressivo de contratações em todo o país.

A Indústria e a Construção Civil também mostram sinais de recuperação, com destaque para projetos de infraestrutura e moradia popular. Estados que oferecem segurança jurídica e estabilidade tributária conseguem fixar essas empresas por longos períodos.

Em resumo, o Brasil de 2026 é um canteiro de oportunidades para quem sabe ler os sinais do mercado. Ficar de olho nos estados que lideram esses rankings é a melhor estratégia para quem quer estar onde o dinheiro e o trabalho circulam com mais intensidade.

