Com investimento de R$ 60 milhões, trem que terá velocidade chegando a 320 km/h vai conectar duas das maiores cidades do Brasil em menos de 02h

Ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro deve ser feita em 105 minutos, com paradas estratégicas e previsão de início das obras em 2028

Isabella Valverde - 18 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Hitachi)

Viajar entre São Paulo e Rio de Janeiro pode deixar de ser sinônimo de horas na estrada e passar a caber dentro de um intervalo menor do que um filme longo.

Segundo o UOL, um projeto de trem de alta velocidade promete encurtar o trajeto entre as duas maiores cidades do país para apenas 105 minutos, com velocidade que pode chegar a 320 km/h e estrutura prevista para começar a sair do papel a partir de 2028.

Ainda conforme o UOL, a ferrovia terá 417 quilômetros de extensão e foi planejada para atender não apenas os dois extremos do trajeto, mas também regiões estratégicas entre São Paulo e Rio.

A proposta é que o sistema conte com quatro estações, localizadas em São Paulo, São José dos Campos, Volta Redonda e no Rio de Janeiro, ampliando as possibilidades de embarque e desembarque ao longo do percurso.

De acordo com o UOL, a responsável pelo empreendimento é a TAV Brasil, empresa criada em 2022 e encarregada de desenvolver a linha.

A expectativa é que as obras de infraestrutura avancem até 2032, ano citado como referência para o início das operações com passageiros, caso o cronograma se mantenha.

O preço da passagem também já aparece em estimativas divulgadas. Segundo o UOL, o bilhete deve ficar entre R$ 300 e R$ 500, o que coloca o trem como uma alternativa intermediária entre o custo de uma viagem de carro e a rapidez do avião, com a vantagem de evitar trânsito, longas filas e deslocamentos para aeroportos mais afastados.

Outro ponto destacado é a integração com os sistemas urbanos de transporte. Conforme o UOL, o plano prevê conexão com metrôs e trens metropolitanos em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que pode facilitar a chegada e a saída dos passageiros sem depender exclusivamente de carros de aplicativo ou ônibus interestaduais.

Apesar do interesse, o projeto não será conduzido com dinheiro público direto. Ainda segundo o UOL, a execução será totalmente privada, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atuando como agente financeiro, mas sem aporte direto da União.

O Governo Federal deve oferecer apoio institucional, sobretudo em etapas como licenciamento e articulação com estados e municípios envolvidos no traçado.

Mesmo com a expectativa positiva, a ideia de um trem-bala no Brasil continua cercada de desconfiança. De acordo com o UOL, isso ocorre porque iniciativas semelhantes travaram por décadas, esbarrando em entraves técnicos, jurídicos e comerciais desde o fim dos anos 1980.

O plano passou por diferentes governos, mudanças de formato e até pela participação de órgãos como a antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), além da criação de estruturas voltadas ao tema, como a Empresa de Planejamento e Logística (EPL).

O cenário mudou com a criação de um novo modelo legal para ferrovias. Segundo o UOL, a Lei das Ferrovias (Lei nº 14.273/2021) abriu espaço para autorizações privadas, o que permitiu retomar propostas do setor sem depender de concessões tradicionais.

Foi nesse caminho que, ainda conforme o UOL, a TAV Brasil conseguiu em 2023 a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para construir e explorar o trecho por até 99 anos.

Como se trata de um sistema inédito no país, a empresa também busca apoio externo para executar a obra. Segundo o UOL, a TAV Brasil trabalha na estruturação de um consórcio com grupos europeus e chineses, que já acumulam experiência em operações de trens rápidos em outros países e podem contribuir com tecnologia e execução do projeto.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!