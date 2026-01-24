Abordagem termina com casal preso por ameaça e injúria racial contra sargento em Goiânia: “vai amanhecer com a boca cheia de formiga”

Da Redação - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi alvo de injúria racial durante uma ocorrência no setor Parque Atheneu, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (23), após um casal chamar a atenção de equipes que já atuavam na região.

Os dois estavam em um carro parado em frente a uma distribuidora de bebidas e, em determinado momento, passaram a fazer manobras perigosas, como os chamados “cavalos de pau”, além de ameaçar pessoas que circulavam pelo local.

A situação teria escalado rapidamente, com relatos de comportamento agressivo e necessidade de reforço policial para conter a confusão.

No momento da abordagem, o casal teria reagido de forma exaltada, com ofensas e intimidações direcionadas aos militares.

Foi nesse contexto que o sargento, lotado no Batalhão de Trânsito, teria sido atacado com xingamentos de cunho racista, o que motivou a prisão em flagrante.

A ação, incluindo as ofensas e a resistência no momento da detenção, foi gravada em vídeos. Nas gravações, é possível até mesmo escutar a mulher proferindo ameaças como “vai amanhecer com a boca cheia de formiga”, além de chamar o policial de “pretinho sargentinho de merda”.

O policial ofendido prestou depoimento e representou criminalmente contra os envolvidos.

Encaminhados à Central Geral de Flagrantes, os suspeitos devem responder por direção perigosa, embriaguez ao volante, além de crimes como desacato, desobediência e resistência.

