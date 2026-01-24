Acidente grave entre dois veículos termina com morte na GO-474, em Abadiânia

Um dos veículos saiu da pista e ocupante ficou preso às ferragens

Pedro Ribeiro - 24 de janeiro de 2026

Ocupante do veículo ficou preso nas ferragens e morreu no local. (Foto: Reprodução)

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite da última sexta-feira (23), na GO-474, em trecho do município de Abadiânia, entorno do Distrito Federal (DF).

Uma caminhonete seguia no sentido Lago Corumbá–Alexânia quando colidiu de frente com um carro de passeio que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, o ocupante do automóvel ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado ainda no local pelos socorristas.

No outro veículo, duas pessoas ficaram feridas e receberam os primeiros atendimentos na rodovia antes de serem encaminhadas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no desencarceramento da vítima fatal, e a Polícia Civil (PC) realizou a perícia no local.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo após a liberação da cena, e os veículos envolvidos foram removidos e ficaram sob custódia para investigação.

