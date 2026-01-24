Terceira idade: os melhores hobbies para ter depois de aposentar e garantir qualidade de vida

Descobrir novos interesses após a aposentadoria pode fortalecer a mente, o corpo e criar novas conexões sociais na terceira idade

Gabriel Yuri Souto - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

A aposentadoria representa uma etapa importante da vida. Depois de anos de trabalho intenso, muitos passam a ter mais tempo livre. Nesse momento, escolher hobbies que promovem bem-estar físico, mental e social pode fazer grande diferença na qualidade de vida.

Estudos mostram que manter atividades significativas nessa fase pode aumentar a satisfação e até melhorar a saúde cognitiva ao longo do tempo.

Benefícios de hobbies na terceira idade

Participar de atividades após a aposentadoria não melhora apenas a rotina. Isso também traz benefícios concretos. Segundo pesquisadores, envolver-se em hobbies ajuda a estimular a mente, manter o organismo ativo e criar um senso de propósito no dia a dia.

Além disso, atividades prazerosas estão ligadas a maior sensação de controle sobre a própria vida, o que contribui para o bem-estar geral.

Um dos tipos de hobby mais recomendados para a terceira idade é a atividade física adaptada. Caminhadas em parques, natação e tai chi são exemplos de hobbies que combinam movimento e bem-estar sem exigir esforço excessivo.

A natação, por exemplo, é suave para as articulações e fortalece o coração, enquanto o tai chi melhora o equilíbrio e a concentração.

Além disso, praticar exercícios com música ou em grupo pode tornar o exercício ainda mais agradável e social.

Expressão criativa e estímulo mental

Hobbies que envolvem criatividade também ajudam a manter a mente ativa. Atividades como pintura, artesanato, costura, tricô e cerâmica estimulam a coordenação motora e a concentração.

Da mesma forma, jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e grupos de leitura exercitam o cérebro e ajudam a retardar o declínio cognitivo.

Música e arte elevam o humor

Colocar música para tocar, aprender um instrumento ou participar de rodas de canto pode ser mais do que divertido. A música atua diretamente sobre o humor, reduz o estresse e fortalece a memória.

Esses hobbies também ajudam a criar momentos de alegria e socialização, importantes para manter relações e evitar a sensação de isolamento.

Socialização e novas conexões

Participar de atividades em grupo ou clubes sociais também é altamente benéfico. Grupos de caminhada, aulas de dança, clubes de leitura ou de jardinagem facilitam a convivência com outras pessoas.

Mesmo quando nem sempre surgem laços profundos de amizade, a interação social regular pode reduzir sentimentos de solidão e ansiedade, além de manter a mente ativa ao compartilhar experiências e histórias.

Hobbies para dar propósito à rotina

Por fim, hobbies que envolvem contribuir com outras pessoas, como voluntariado ou ensinar algo que você sabe, podem trazer um forte senso de propósito. Essa sensação de utilidade está associada a maior satisfação com a vida e menor risco de depressão.

Seja qual for o hobby escolhido, o importante é manter uma rotina ativa, estimulante e prazerosa. Dessa forma, a terceira idade pode se tornar uma fase vibrante, cheia de novas experiências e bem-estar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!