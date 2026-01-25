13º salário do INSS: datas de pagamento em 2026 são liberadas

Antecipação deve ser mantida pelo governo e pode garantir renda extra a aposentados e pensionistas já no primeiro semestre

Gabriel Yuri Souto - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O governo federal deve manter em 2026 a antecipação do 13º salário do INSS, seguindo o modelo adotado nos últimos anos. Dessa forma, caso o cronograma se repita, a primeira parcela deve cair em abril.

Em seguida, a segunda parcela tende a ser paga em maio, junto com o benefício mensal. Ainda assim, o governo não divulgou as datas oficiais.

Nos últimos anos, a antecipação do abono anual se consolidou como política recorrente. Desde a pandemia, o governo utiliza essa estratégia para reforçar a renda de aposentados e pensionistas.

Assim, muitos beneficiários usam o valor extra para quitar dívidas, custear despesas médicas ou organizar o orçamento doméstico.

Quando o 13º salário do INSS deve ser pago em 2026

Se o governo confirmar o padrão recente, o pagamento seguirá duas etapas. Primeiro, o INSS deve liberar a parcela inicial em abril, equivalente a 50% do valor do benefício, sem descontos.

Depois disso, a segunda parcela deve ser depositada em maio.

Nesse segundo pagamento, o INSS aplica os descontos legais, como o Imposto de Renda, quando há cobrança. Por esse motivo, muitos beneficiários recebem um valor menor nessa etapa.

Ainda assim, a antecipação garante mais fôlego financeiro logo no início do ano.

Quem recebe o valor integral do abono

Recebe o 13º salário integral do INSS quem manteve o benefício ativo durante os 12 meses anteriores ao pagamento. Nesses casos, o valor do abono corresponde exatamente ao valor mensal bruto.

Por outro lado, segurados que passaram a receber aposentadoria, pensão ou auxílio ao longo do ano recebem o 13º de forma proporcional. Para isso, o cálculo divide o valor mensal por 12 e multiplica pelo número de meses com pagamento ativo.

Benefícios que dão direito ao 13º salário

O INSS paga o abono anual aos segurados que recebem:

aposentadoria;

pensão por morte;

auxílio-doença;

auxílio-acidente;

auxílio-reclusão.

Entretanto, beneficiários do BPC/Loas não recebem o 13º salário. Isso ocorre porque o benefício possui caráter assistencial e não integra o sistema previdenciário.

Atenção ao calendário oficial do INSS

Apesar da expectativa de antecipação, o INSS orienta que os segurados acompanhem apenas os canais oficiais. Afinal, o órgão ainda não publicou o calendário definitivo do 13º salário do INSS em 2026.

Portanto, aposentados e pensionistas devem se planejar com cautela. Embora o histórico indique antecipação, o governo ainda pode promover ajustes no cronograma.