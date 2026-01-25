13º salário do INSS: datas de pagamento em 2026 são liberadas
Antecipação deve ser mantida pelo governo e pode garantir renda extra a aposentados e pensionistas já no primeiro semestre
O governo federal deve manter em 2026 a antecipação do 13º salário do INSS, seguindo o modelo adotado nos últimos anos. Dessa forma, caso o cronograma se repita, a primeira parcela deve cair em abril.
Em seguida, a segunda parcela tende a ser paga em maio, junto com o benefício mensal. Ainda assim, o governo não divulgou as datas oficiais.
Nos últimos anos, a antecipação do abono anual se consolidou como política recorrente. Desde a pandemia, o governo utiliza essa estratégia para reforçar a renda de aposentados e pensionistas.
Assim, muitos beneficiários usam o valor extra para quitar dívidas, custear despesas médicas ou organizar o orçamento doméstico.
Quando o 13º salário do INSS deve ser pago em 2026
Se o governo confirmar o padrão recente, o pagamento seguirá duas etapas. Primeiro, o INSS deve liberar a parcela inicial em abril, equivalente a 50% do valor do benefício, sem descontos.
Depois disso, a segunda parcela deve ser depositada em maio.
Nesse segundo pagamento, o INSS aplica os descontos legais, como o Imposto de Renda, quando há cobrança. Por esse motivo, muitos beneficiários recebem um valor menor nessa etapa.
Ainda assim, a antecipação garante mais fôlego financeiro logo no início do ano.
Quem recebe o valor integral do abono
Recebe o 13º salário integral do INSS quem manteve o benefício ativo durante os 12 meses anteriores ao pagamento. Nesses casos, o valor do abono corresponde exatamente ao valor mensal bruto.
Por outro lado, segurados que passaram a receber aposentadoria, pensão ou auxílio ao longo do ano recebem o 13º de forma proporcional. Para isso, o cálculo divide o valor mensal por 12 e multiplica pelo número de meses com pagamento ativo.
Benefícios que dão direito ao 13º salário
O INSS paga o abono anual aos segurados que recebem:
- aposentadoria;
- pensão por morte;
- auxílio-doença;
- auxílio-acidente;
- auxílio-reclusão.
Entretanto, beneficiários do BPC/Loas não recebem o 13º salário. Isso ocorre porque o benefício possui caráter assistencial e não integra o sistema previdenciário.
Atenção ao calendário oficial do INSS
Apesar da expectativa de antecipação, o INSS orienta que os segurados acompanhem apenas os canais oficiais. Afinal, o órgão ainda não publicou o calendário definitivo do 13º salário do INSS em 2026.
Portanto, aposentados e pensionistas devem se planejar com cautela. Embora o histórico indique antecipação, o governo ainda pode promover ajustes no cronograma.