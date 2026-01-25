6 signos que vão ter um “sim” que estavam esperando há muito tempo

Alinhamentos astrológicos indicam destravamento de decisões, fim de atrasos e respostas positivas para seis signos do zodíaco

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/Andrea Piacquadio)

O tão aguardado “sim” não surge por acaso. Na astrologia, respostas positivas costumam aparecer quando ciclos de bloqueio se encerram e o céu passa a favorecer clareza, decisão e avanço.

Esse é o cenário atual para seis signos, que entram em um período marcado pelo fim das indefinições.

O principal fator por trás desse movimento é a combinação de planetas em trânsito direto, favorecendo acordos, conversas francas e decisões que estavam sendo adiadas.

Além disso, há um clima de responsabilidade emocional e prática, que leva pessoas e situações a finalmente se posicionarem.

Veja o que motiva esse “sim” para cada signo:

1. Áries

O “sim” vem porque Áries demonstra postura firme e maturidade. O momento favorece decisões objetivas, e aquilo que antes era visto como impulsivo passa a ser reconhecido como iniciativa.

Áreas favorecidas: trabalho, liderança e projetos pessoais.

2. Câncer

Para Câncer, o “sim” é motivado por segurança emocional. Situações que exigiam sensibilidade e tempo chegam ao ponto de definição, encerrando dúvidas e inseguranças.

Áreas favorecidas: amor, família e decisões afetivas.

3. Leão

Leão recebe o “sim” porque entra em um ciclo de valorização e reconhecimento. O esforço contínuo passa a ser notado, transformando promessas em respostas concretas.

Áreas favorecidas: carreira, visibilidade e parcerias.

4. Libra

O “sim” de Libra surge do alinhamento entre as partes envolvidas. O período favorece equilíbrio, diálogo e acordos justos, destravando negociações que estavam paradas.

Áreas favorecidas: contratos, relacionamentos e decisões formais.

5. Sagitário

Para Sagitário, o “sim” é motivado pela necessidade de expansão. O céu favorece decisões que abrem caminhos e tiram a vida da estagnação.

Áreas favorecidas: viagens, estudos, mudanças e novos projetos.

6. Peixes

Peixes ouve o “sim” porque há um ciclo de cura e confirmação emocional. O que parecia confuso ganha sentido, e sonhos antigos encontram espaço para se concretizar.

Áreas favorecidas: amor, projetos criativos e escolhas pessoais.

O período favorece decisões definitivas, encerramento de pendências e respostas claras. Para esses signos, o “sim” chega como consequência de paciência, ajustes e amadurecimento ao longo do tempo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!