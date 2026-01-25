Motorista de aplicativo denuncia passageiro de Anápolis que queria pagar a corrida de outra forma

Segundo profissional, homem seria casado e estaria com segundas intenções

Gabriella Pinheiro - 25 de janeiro de 2026

Imagem mostra motorista de aplicativo, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi surpreendido ao aceitar uma corrida solicitada por um passageiro de Anápolis e receber uma mensagem de teor sugestivo durante a conversa pelo aplicativo.

Em vídeo publicado neste domingo (25) no perfil @wyllyaa_, o profissional relata que o cliente teria sugerido pagar a corrida de forma inapropriada. Na mensagem enviada ao motorista, o passageiro escreveu:

“Boa noite. Beleza? Rola aquela bala Halls preta no carro? R$ 50”.

Sem compreender inicialmente o significado da frase, o motorista questionou o cliente para confirmar se o conteúdo tinha conotação sexual. “Opa, boa noite. Se eu tenho Halls?”, respondeu o condutor. Em seguida, o passageiro afirmou: “Não. É o código, conhece?”.

Mesmo após a negativa, o cliente tentou ligar para explicar o que queria dizer, mas a chamada foi recusada pelo motorista. Na sequência, o passageiro enviou outra mensagem afirmando que pagaria o valor da corrida e ainda acrescentaria R$ 50. “Não posso digitar, mas sabe quando a pessoa pede para pagar de outra forma? Então, eu vou pagar a corrida e mais R$ 50. Entendeu?”, escreveu.

Em outro trecho do vídeo, o motorista relata que o passageiro chegou a afirmar que pagaria um valor ainda maior, além de dizer que não seria homossexual e que era casado, o que causou indignação no profissional.

Na legenda da publicação, o motorista criticou a plataforma por não oferecer a opção de denúncia por assédio contra motoristas. “Engraçado é que a plataforma não dá a opção de assédio para motorista nessa ocasião”, escreveu.

Diante da situação, o condutor optou por cancelar a corrida.

Veja os vídeos:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por wmarques (@wyllyaa_)

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por wmarques (@wyllyaa_)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!