Homem tenta matar dona de jantinha com faca, desacata policiais e acaba preso em Goiânia; câmera filmou tudo

Mulher do suspeito havia trabalhado no comércio, porém foi dispensada, o que o teria enfurecido

Samuel Leão - 23 de dezembro de 2025

Suspeito ainda resistiu à abordagem da polícia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, resolveu atacar a dona de uma jantinha em Goiânia, no bairro Floresta, utilizando uma faca e, ao enfrentar resistência, acabou desacatando os policiais e foi preso, na noite a segunda-feira (22).

O caso teria sido motivado pela demissão da esposa do suspeito do estabelecimento, após ela não se enquadrar nas exigências da função.

Câmeras de segurança captaram toda a confusão, registrando o homem gesticulando para o estabelecimento e até jogando algo contra os presentes, enquanto segura em uma das mãos uma faca.

No intuito de defender a proprietária, um funcionário partiu para cima do suspeito com uma escada de metal nas mãos, com a qual o acertou na cabeça e causou um corte. A ação fez com que ele recuasse até a outra esquina.

Durante a disputa, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, colhendo depoimentos e abordando o agressor, que resistiu e acabou tendo que ser contido com o uso da força.

Não satisfeito, ele proferiu xingamentos contra os policiais, tais como “vermes, policiais de merd*, vou acabar com vocês” e outros, além de tentar danificar a viatura com chutes e golpes.

Nos depoimentos, as vítimas relataram que a mulher dele havia trabalhado no comércio, porém foi dispensada, o que teria enfurecido o homem. Ele já teria até ido ao local portando uma faca, e feito ameaças, no dia anterior.

Após ser conduzido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde tratou o ferimento na cabeça, o homem foi levado para a Central de Flagrantes.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, resistência e desacato, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

