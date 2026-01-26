Mancha de desodorante na roupa? Truque simples resolve em segundos

Um atrito rápido com um tecido (como jeans) ajuda a remover o excesso que fica grudado na peça, especialmente em roupas pretas

Isabella Valverde - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Quem usa roupa escura já passou por isso: você se arruma, corre para sair e, no momento de vestir a blusa, percebe aquelas marcas brancas clássicas de desodorante aparecendo no tecido. E aí bate o desespero, porque nem sempre dá tempo de trocar de roupa — muito menos de lavar.

A boa notícia é que um truque simples, mostrado em vídeo que viralizou nas redes, pode resolver o problema em poucos segundos: usar um tecido seco, como jeans, para “puxar” o excesso de desodorante que fica na peça.

Por que a mancha de desodorante aparece?

Na prática, o que fica visível na roupa não é “sujeira”, e sim resíduo do produto, principalmente quando ele é aplicado em excesso ou quando a pessoa veste a peça logo em seguida, sem esperar secar. Em tecidos pretos, o contraste deixa tudo mais evidente.

O truque rápido: tecido com tecido

No vídeo, a criadora mostra que, ao perceber que “caprichou no desodorante”, a solução é simples:

– Pegue um tecido seco (um jeans funciona muito bem);

– Pressione levemente sobre a área marcada;

– Esfregue com cuidado, fazendo movimentos curtos.

Em poucos instantes, o tecido ajuda a remover o resíduo esbranquiçado e a peça volta a ficar com aparência uniforme — sem precisar água, sabão ou máquina de lavar.

Onde esse método funciona melhor

Esse truque costuma ser mais eficiente em:

– Roupas escuras (preto, azul-marinho, cinza);

– Tecidos mais firmes, como malha encorpada e algodão;

– Situações em que a marca é recente, feita na hora de vestir.

Atenção para não estragar a peça

Apesar de ser um método prático, vale seguir alguns cuidados:

– Evite força excessiva em tecidos delicados;

– Faça um teste rápido em uma área discreta, se a roupa for mais sensível;

– Prefira sempre tecido seco, para não espalhar o resíduo.

Como evitar que a mancha volte a aparecer

Para diminuir as chances de novas marcas:

– Aplique menos produto;

– Espere alguns segundos para secar antes de vestir;

– Se possível, dê preferência a fórmulas que secam rápido.

No fim, é aquele tipo de solução que salva em cima da hora: um pedaço de jeans e alguns segundos podem evitar que você saia de casa com a roupa marcada — e sem precisar trocar todo o look.

Confira o vídeo com a dica:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marina Nagano ❁ Moda (@marinaganoo)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!