Menores usam pedido de pizza como armadilha e roubam entregador em Goiânia

Jovem de 18 anos foi roubado enquanto fazia entrega de pizza. (Foto: Instagram/PMGO)

Na noite deste sábado (24), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Dois menores de idade, de 17 anos, teriam planejado um falso pedido de pizza para atrair um entregador e cometer o crime.

A vítima é um jovem de 18 anos que trabalhava como entregador e utilizava a motocicleta como principal ferramenta de sustento.

O veículo havia sido adquirido há cerca de três meses, após um período em que o rapaz realizava entregas de bicicleta.

Segundo relatado à PM, a moto ainda estava em fase de pagamento, fruto do próprio esforço do trabalhador.

Após o acionamento, equipes do Batalhão de Giro iniciaram patrulhamento intensivo pela região e realizaram diversas diligências.

Em menos de três horas, os suspeitos foram localizados no Residencial Frei Galvão. Com eles, os policiais encontraram pertences do entregador.

Durante a abordagem, os menores indicaram o local onde haviam escondido a motocicleta, que foi localizada em uma área de passagem próxima ao endereço informado.

Segundo a PM, os autores são menores de idade e um deles já possui registro anterior por ato infracional análogo ao crime de furto.

 

 

