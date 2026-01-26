Movimento Legendários promove retiro masculino de 72 horas em Goiânia; veja valores

Participantes permanecerão afastados de distrações do cotidiano, sem uso de celular

Gabriella Pinheiro - 26 de janeiro de 2026

Convite foi feito por Ricardo Martins, conhecido como o maior influecer do movimento Legendários no Brasil. (Foto: Reprodução)

Novamente, Goiás será palco de mais uma edição do movimento Legendários, iniciativa voltada ao público masculino que se popularizou ao promover retiros de longa duração em regiões montanhosas.

Desta vez, o evento acontecerá em Goiânia, entre os dias 12 e 15 de março, durante o TOP – A Jornada, promovido pela própria organização. O local do encontro não foi divulgado.

Os interessados em participar podem adquirir ingressos de forma on-line, por meio do site ticketandgo.com.br. O valor é de R$ 1.899, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

Ao longo de 72 horas, os participantes permanecerão afastados de distrações do cotidiano, como trabalho, preocupações diárias, excesso de informações e até do uso do celular.

Durante esse período, a proposta é que os participantes vivenciem momentos de reflexão, espiritualidade, além de desafios físicos e emocionais, com o objetivo de fortalecer valores como liderança, fé, responsabilidade e compromisso com a família e a comunidade.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Legendários A JORNADA – Goiânia (@legendariosajornada)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!