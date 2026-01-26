Movimento Legendários promove retiro masculino de 72 horas em Goiânia; veja valores
Participantes permanecerão afastados de distrações do cotidiano, sem uso de celular
Novamente, Goiás será palco de mais uma edição do movimento Legendários, iniciativa voltada ao público masculino que se popularizou ao promover retiros de longa duração em regiões montanhosas.
Desta vez, o evento acontecerá em Goiânia, entre os dias 12 e 15 de março, durante o TOP – A Jornada, promovido pela própria organização. O local do encontro não foi divulgado.
Os interessados em participar podem adquirir ingressos de forma on-line, por meio do site ticketandgo.com.br. O valor é de R$ 1.899, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.
Ao longo de 72 horas, os participantes permanecerão afastados de distrações do cotidiano, como trabalho, preocupações diárias, excesso de informações e até do uso do celular.
Durante esse período, a proposta é que os participantes vivenciem momentos de reflexão, espiritualidade, além de desafios físicos e emocionais, com o objetivo de fortalecer valores como liderança, fé, responsabilidade e compromisso com a família e a comunidade.
