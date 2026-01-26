Rede de supermercado anuncia fim da escala 6×1 para todos os funcionários

Alteração na jornada garante dois dias consecutivos de folga, mantém as 44 horas semanais e passa a valer a partir de fevereiro em unidade do interior paulista

Gabriel Yuri Souto - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O Paulistão Atacadista de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, vai encerrar a escala 6×1 e adotar o modelo 5×2 para todos os funcionários a partir de 1º de fevereiro.

Com a mudança, os colaboradores passam a ter dois dias consecutivos de descanso semanal.

A reorganização não reduz a carga horária prevista em lei. As 44 horas semanais permanecem, mas passam a ser concentradas em jornadas diárias mais longas, de 8h48, substituindo o modelo anterior de 7h20 por dia.

Segundo o Grupo Savegnago, responsável pela rede, a alteração busca melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, sem comprometer o funcionamento das lojas.

O atendimento ao público seguirá normalmente, com manutenção dos horários já praticados.

A adoção do modelo 5×2 faz parte de um movimento mais amplo do grupo, que vem revisando a organização das jornadas em unidades do estado.

No varejo, a mudança exige ajustes operacionais, especialmente na distribuição de equipes por turnos e setores.

Apesar disso, a empresa afirma que a transição foi planejada para preservar a eficiência das operações e não gerar impacto para os consumidores.

