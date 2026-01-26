Uber de helicóptero: nova categoria chega ao aplicativo e promete agilizar viagens aéreas em 2026

Parceria com a Joby Aviation vai permitir que usuários reservem voos de helicóptero diretamente pelo app, com expansão prevista para grandes cidades

Gabriel Yuri Souto - 26 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Uber)

A Uber confirmou que vai lançar, em 2026, uma nova categoria de transporte aéreo dentro do aplicativo.

A empresa permitirá que usuários reservem viagens de helicóptero diretamente pelo app, da mesma forma que hoje solicitam corridas de carro.

A novidade surge a partir da parceria entre a Uber e a Joby Aviation, empresa especializada em mobilidade aérea.

A Joby comprou recentemente a operadora Blade Air Mobility, que já atua com voos urbanos em algumas cidades do mundo. Com isso, o serviço passa a integrar oficialmente a plataforma da Uber.

A iniciativa marca um avanço na estratégia da empresa, que busca ampliar suas opções de deslocamento além do transporte terrestre.

Como vai funcionar o Uber de helicóptero

A nova categoria deve aparecer no próprio aplicativo, ao lado das opções tradicionais de corrida. O usuário informará o ponto de partida e o destino, enquanto o app exibirá a opção de voo disponível para aquele trajeto.

Inicialmente, a Uber deve liberar o serviço em rotas de alta demanda, principalmente em grandes centros urbanos.

Os primeiros testes devem ocorrer em cidades como Nova York e em alguns mercados da Europa, com foco em ligações rápidas entre bairros e aeroportos.

Dessa forma, o serviço promete reduzir trajetos que hoje levam horas por terra para poucos minutos pelo ar.

Além disso, a parceria abre caminho para a futura integração de táxis aéreos elétricos (eVTOL). Esses veículos produzem menos ruído e menos emissões do que helicópteros tradicionais.

A Uber pretende incluí-los no app assim que receberem autorização dos órgãos reguladores.

Por que a Uber aposta na mobilidade aérea

A Uber investe nesse setor desde 2019, quando transferiu sua divisão de táxis voadores para a Joby Aviation. Agora, a empresa retoma esse plano com foco comercial e expansão gradual.

O objetivo é oferecer soluções para cidades que enfrentam trânsito intenso e congestionamentos constantes.

Com o transporte aéreo urbano, a empresa aposta em deslocamentos mais rápidos, especialmente para quem precisa otimizar tempo.

Apesar da confirmação do lançamento para 2026, a Uber ainda não divulgou valores, cidades exatas nem critérios de acesso. Mesmo assim, a empresa afirma que o serviço fará parte do futuro da mobilidade urbana integrada ao aplicativo.

