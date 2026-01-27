Caiado admite que pode deixar o União Brasil para disputar a Presidência da República

"Isso é uma realidade que não posso mais esperar", disse o governador em entrevista

Gabriella Pinheiro - 27 de janeiro de 2026

Ronaldo Caiado (UB), governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

O governador Ronaldo Caiado não descarta a possibilidade de deixar o União Brasil (UB) — partido do qual faz parte — para concretizar os planos de disputar a Presidência da República neste ano.

Em entrevista à rádio Novabrasil, concedida nesta terça-feira (27), ele afirmou já ter informado a sigla sobre a possibilidade de desfiliação, caso não encontre espaço para viabilizar a candidatura.

“Já disse ao ACM Neto [vice-presidente nacional do União Brasil] que estou procurando outro partido para me candidatar. Isso é uma realidade que não posso mais esperar. Eu vou até o fim; minha história de vida me credencia para isso”, afirmou.

De acordo com Caiado, no momento ele ainda negocia com a atual legenda. No entanto, conforme apurado pela coluna do jornalista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, o governador mantém conversas com outros três partidos.

Entre as siglas estão o Solidariedade, o Podemos e o Republicanos — este último partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como um eventual candidato à Presidência da República antes da indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Ronaldo Caiado também defende o lançamento de mais de uma candidatura da direita para enfrentar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O que o Lula quer é um candidato só. Como é que você enfrenta, com um candidato apenas, uma máquina de governo? Vamos ser realistas. É um governo sem escrúpulos, com uma máquina toda montada para esmagar um candidato único”, afirmou.

