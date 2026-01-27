Veja o que já se sabe sobre ônibus de pacientes que caiu de ribanceira da BR-060 em Alexânia

Tragédia foi causada por três vacas que invadiram a pista e acabaram provocando o primeiro acidente

Samuel Leão - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um cenário de caos e destruição marcou o KM 40 da BR-060, em Alexânia, na noite da segunda-feira (26). O que começou com animais soltos na via terminou em uma sequência de graves colisões que causou a queda de um ônibus de saúde em uma ribanceira.

O veículo transportava mais de 30 pacientes que faziam o trajeto de Goiânia para Águas Lindas de Goiás. A tragédia foi desencadeada por três vacas que invadiram a pista.

Inicialmente, uma viatura da Polícia Militar (PM) atingiu um dos animais. Os policiais pararam no local e faziam a sinalização da via para evitar novos acidentes quando o “efeito dominó” se tornou incontrolável.

Uma carreta não conseguiu parar e atingiu a traseira da viatura policial. Com a violência do impacto, o motorista do caminhão perdeu o controle e o veículo despencou em uma ribanceira às margens da rodovia.

Outros dois carros de passeio que passavam pelo local também acabaram se envolvendo no engavetamento.

Logo em seguida, o ônibus que transportava os pacientes perdeu o controle ao tentar desviar da confusão, saiu da pista e caiu da ponte sobre o Ribeirão das Galinhas. O veículo ficou muito danificado após a queda.

A mobilização de resgate foi intensa, contando com diversas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

Os mais de 30 passageiros, que já enfrentavam a rotina de tratamentos médicos na capital e retornavam para o Entorno do DF, foram retirados das ferragens e do leito do rio.

Os feridos foram distribuídos entre unidades de saúde de Alexânia e hospitais de Anápolis, devido à proximidade e à estrutura para atendimento de trauma.

Até o fechamento desta reportagem, não havia um boletim detalhado sobre o estado de saúde de cada uma das vítimas.

