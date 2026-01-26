Ônibus cai de ribanceira na BR-060, próximo ao pedágio de Alexânia
Indícios apontam colisão com viatura da Polícia Militar antes da queda
Um ônibus caiu em uma ribanceira na noite desta segunda-feira (26), em um trecho da BR-060, entre os municípios de Abadiânia e Alexânia.
O acidente aconteceu no sentido Ambev, nas proximidades da praça de pedágio da rodovia.
Informações preliminares indicam que pode ter havido uma colisão com uma viatura da Polícia Militar (PM), o que ainda será apurado.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da concessionária Triunfo Concebra foram acionadas e atuam no resgate das vítimas e no atendimento da ocorrência.
Até o momento, não há informações oficiais de vítimas fatais ou com ferimentos graves. Ao que tu
Devido ao acidente, o tráfego na região pode sofrer alterações.
Mais informações a qualquer momento.
