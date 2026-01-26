Ônibus cai de ribanceira na BR-060, próximo ao pedágio de Alexânia

Indícios apontam colisão com viatura da Polícia Militar antes da queda

Ônibus cai de ribanceira na BR-060, próximo a pedágio Alexânia
(Foto: Reprodução)

Um ônibus caiu em uma ribanceira na noite desta segunda-feira (26), em um trecho da BR-060, entre os municípios de Abadiânia e Alexânia.

O acidente aconteceu no sentido Ambev, nas proximidades da praça de pedágio da rodovia.

Informações preliminares indicam que pode ter havido uma colisão com uma viatura da Polícia Militar (PM), o que ainda será apurado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da concessionária Triunfo Concebra foram acionadas e atuam no resgate das vítimas e no atendimento da ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais de vítimas fatais ou com ferimentos graves. Ao que tu

Devido ao acidente, o tráfego na região pode sofrer alterações.

Mais informações a qualquer momento.

 

