Apartamento de síndico preso por morte de corretora é invadido e vandalizado em Caldas Novas

Vídeo da PM mostra pichações, móveis quebrados e xingamentos feitos com tinta vermelha

Pedro Ribeiro - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Polícia Militar)

O apartamento do síndico Cléber Rosa de Oliveira, suspeito de matar a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi invadido e depredado na tarde desta quarta-feira (28), em Caldas Novas.

A informação foi confirmada pelo advogado do investigado, e imagens registradas pela Polícia Militar (PM) mostram os estragos no imóvel.

No vídeo, é possível ver o quadro de energia destruído, móveis revirados, uma televisão com a tela quebrada e pichações em tinta vermelha, incluindo a palavra “assassino” escrita em uma das paredes.

Além do apartamento, áreas comuns do condomínio onde ocorreu o crime também foram vandalizadas.

Na recepção do prédio, sofás, janelas e paredes receberam pichações com xingamentos e menções diretas ao nome do síndico.

Até o momento, não há informações sobre quem teria praticado a depredação.

O episódio ocorre poucas horas após a prisão de Cléber Rosa de Oliveira e do filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, realizada pela Polícia Civil (PC) na manhã desta quarta-feira (28).

O síndico confessou o crime e levou os policiais até o local onde o corpo de Daiane foi encontrado, às margens da GO-213, em uma área de mata.

O Instituto Médico Legal (IML) segue responsável pelas perícias que devem apontar a causa da morte. O caso continua sob investigação da PC.

