Imagens mostram prisão de suspeitos de matar mulher desaparecida em Caldas Novas
Corpo da vítima foi encontrado em uma zona de mata ainda em Caldas Novas, às margens da estrada
A Polícia Civil (PC) divulgou o momento exato da prisão de Cléber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde a família de Daiane possui apartamentos, e o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, realizada na manhã desta quarta-feira (28).
A ação foi o desfecho de uma investigação que durou mais de um mês, após o sumiço repentino da corretora de imóveis.
Diversos agentes adentraram o condomínio de apartamentos, invadindo a residência dos suspeitos e os levando sob custódia.
O síndico foi levado até o local das buscas pelo corpo de Daiane, após confessar a autoria do crime, de modo que foram divulgadas imagens dele sendo conduzido por dois policiais ao longo da GO-213.
O corpo da vítima foi encontrado em uma zona de mata ainda em Caldas Novas, às margens da estrada.
Imagens das buscas também foram divulgadas, mostrando uma grande mobilização de agentes e viaturas. Um helicóptero acompanhou a operação e registrou imagens aéreas do local onde teria ocorrido a desova do corpo.
O Instituto Médico Legal (IML) deverá proceder com perícias para identificar a causa da morte da corretora. O caso segue sob a investigação da PC.
