Imagens mostram prisão de suspeitos de matar mulher desaparecida em Caldas Novas

Corpo da vítima foi encontrado em uma zona de mata ainda em Caldas Novas, às margens da estrada

Samuel Leão Samuel Leão -
Síndico foi preso e buscas foram registradas
Síndico foi preso e buscas foram registradas pela Polícia Civil. (Foto: PC)

A Polícia Civil (PC) divulgou o momento exato da prisão de Cléber Rosa de Oliveira, síndico do prédio onde a família de Daiane possui apartamentos, e o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, realizada na manhã desta quarta-feira (28).

A ação foi o desfecho de uma investigação que durou mais de um mês, após o sumiço repentino da corretora de imóveis.

Diversos agentes adentraram o condomínio de apartamentos, invadindo a residência dos suspeitos e os levando sob custódia.

O síndico foi levado até o local das buscas pelo corpo de Daiane, após confessar a autoria do crime, de modo que foram divulgadas imagens dele sendo conduzido por dois policiais ao longo da GO-213.

O corpo da vítima foi encontrado em uma zona de mata ainda em Caldas Novas, às margens da estrada.

Imagens das buscas também foram divulgadas, mostrando uma grande mobilização de agentes e viaturas. Um helicóptero acompanhou a operação e registrou imagens aéreas do local onde teria ocorrido a desova do corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) deverá proceder com perícias para identificar a causa da morte da corretora. O caso segue sob a investigação da PC.

 

 

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

