Borrifar bicarbonato diluído em água nas janelas: para que serve e como aplicar corretamente

Mistura simples ajuda a limpar, neutralizar odores e até afastar insetos das janelas

Gustavo de Souza - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Na rotina de limpeza, as janelas costumam acumular poeira, gordura e marcas difíceis de remover. Para fugir de produtos caros e cheios de químicos, muita gente tem apostado em uma solução caseira: bicarbonato diluído em água, aplicado com borrifador. O truque é simples, barato e bastante versátil.

Além de limpar, a mistura ajuda a neutralizar odores e pode reduzir a presença de insetos próximos às esquadrias. Quando usada corretamente, não danifica o vidro nem a maioria dos perfis de alumínio. Por isso, vem ganhando espaço em quem busca praticidade no dia a dia.

Para que serve o bicarbonato aplicado nas janelas

O bicarbonato tem leve ação abrasiva, suficiente para soltar sujeira sem riscar o vidro. Ele ajuda a remover marcas de dedo, poeira acumulada e resíduos trazidos pela chuva. Isso facilita a limpeza com menos esforço.

Outro benefício é a neutralização de odores, especialmente em janelas próximas à cozinha ou áreas externas. A solução reduz cheiros de gordura, fumaça e poluição urbana. O ambiente fica com sensação de limpeza mais duradoura.

Há também quem use a mistura para afastar insetos, já que o bicarbonato altera o odor da superfície. Embora não seja um repelente potente, pode ajudar a reduzir a presença de formigas e mosquitos nas bordas das janelas. Funciona melhor como reforço de limpeza do que como controle principal.

Como preparar e aplicar da forma correta

A proporção mais comum é uma colher de chá de bicarbonato para um copo de água. A mistura deve ser bem agitada antes do uso para evitar que o pó se concentre no fundo. O ideal é aplicar com borrifador para distribuir melhor.

Borrife levemente sobre o vidro e as esquadrias, sem encharcar. Em seguida, passe um pano macio ou papel toalha, fazendo movimentos circulares. Para sujeira mais pesada, vale deixar agir por um minuto antes de limpar.

Após a remoção da sujeira, finalize com um pano seco para evitar manchas. Em janelas muito expostas à chuva, repetir o processo semanalmente ajuda a manter o aspecto limpo. O método também pode ser usado em portas de vidro e box do banheiro.

Cuidados e quando evitar a mistura

Apesar de suave, o bicarbonato não é indicado para superfícies muito delicadas, como madeira envernizada ou esquadrias pintadas com tinta sensível. Em caso de dúvida, vale testar em uma área pequena antes. Assim, evita-se manchas ou perda de brilho.

Também não é recomendado misturar bicarbonato com vinagre para uso direto nas janelas. A reação efervescente reduz a eficácia de ambos para limpeza contínua. Para vidros, a solução simples com água já é suficiente.

Por fim, a mistura não substitui limpezas profundas em casos de mofo ou sujeira incrustada. Nesses casos, produtos específicos ainda são mais eficazes. O bicarbonato funciona melhor como manutenção regular e solução rápida para o dia a dia.

