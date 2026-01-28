INSS estende prazo e libera saque de valores acumulados para idosos

Uma decisão recente trouxe novas possibilidades para quem aguardava uma resposta oficial

Magno Oliver - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganharam mais tempo para solicitar o ressarcimento de valores descontados de forma indevida de seus benefícios.

O órgão anunciou a prorrogação do prazo para contestação de mensalidades associativas não autorizadas, ampliando a janela para recuperação de valores acumulados ao longo dos últimos anos.

A decisão foi autorizada pelo Governo Federal após a identificação de instabilidades técnicas no sistema Meu INSS, operado pela Dataprev.

Inicialmente, o prazo para solicitação terminaria em fevereiro, mas dificuldades de acesso registradas desde janeiro e uma manutenção programada da plataforma levaram à extensão até 20 de março de 2026, evitando prejuízos aos segurados.

O ressarcimento é destinado a beneficiários que tiveram descontos associativos sem consentimento formal. A abrangência do acordo permite contestar cobranças realizadas entre março de 2020 e março de 2025.

Segundo o INSS, a medida busca corrigir práticas irregulares e assegurar que aposentados e pensionistas não sejam penalizados por falhas de controle ou autorização.

O procedimento foi estruturado para simplificar o acesso do segurado ao direito. A solicitação deve ser feita pelo portal ou aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos móveis.

Após o registro da contestação, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias para apresentar comprovação de autorização. Caso não haja resposta ou a justificativa seja considerada inválida, o sistema libera automaticamente o ressarcimento ao beneficiário.

Em nota oficial, o presidente do INSS, Gilberto Waller, destacou que a prorrogação do prazo visa garantir o acesso pleno ao direito, diante das falhas técnicas enfrentadas recentemente.

O Governo Federal reforça a orientação para que os beneficiários verifiquem seus extratos de pagamento e façam a solicitação o quanto antes, especialmente após a normalização do sistema, prevista após o período de manutenção da Dataprev.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!