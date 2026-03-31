Primeira parcela do décimo terceiro será antecipada: entenda medida adotada para aposentados e pensionistas em 2026

Decisão oficial altera calendário tradicional e surpreende parte dos beneficiários brasileiros neste ano

Magno Oliver - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A antecipação do pagamento do décimo terceiro salário para beneficiários da Previdência Social em 2026 já está confirmada e deve impactar milhões de brasileiros.

A medida, oficializada por meio de decreto federal, altera o calendário tradicional do abono anual e busca estimular a economia, além de oferecer alívio financeiro antecipado para aposentados e pensionistas em todo o país.

O decreto nº 12.884 foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União, consolidando a decisão de liberar os valores em duas etapas, ainda no primeiro semestre.

Ao todo, cerca de 35 milhões de beneficiários vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social serão contemplados com a antecipação.

De acordo com o governo federal, a primeira parcela será paga entre o fim de abril e o início de maio, enquanto a segunda está programada para o período entre o final de maio e o começo de junho.

O cronograma segue o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, prática já adotada pelo INSS em outros pagamentos.

A estimativa é de que aproximadamente R$ 78 bilhões sejam injetados na economia brasileira com a liberação das duas parcelas.

Têm direito ao recebimento segurados que, ao longo de 2026, receberam benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão.

Por outro lado, pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a Renda Mensal Vitalícia não estão incluídas no pagamento do décimo terceiro, conforme prevê a legislação previdenciária vigente.

A antecipação do abono, tradicionalmente pago no segundo semestre, tem sido adotada nos últimos anos como estratégia de estímulo econômico e proteção social.

Especialistas avaliam que a medida fortalece o consumo interno, especialmente em pequenos municípios, onde os benefícios previdenciários representam parcela significativa da renda local.

Ao mesmo tempo, reforça a importância do planejamento financeiro por parte dos beneficiários, que passam a contar com o recurso em período diferente do habitual.

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