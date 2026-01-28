Prefeitura implementa novos pontos de ônibus para atender trabalhadores em Anápolis

Profissionais que precisavam caminhar até 1 km para voltar do serviço terão o trajeto reduzido

Ônibus da Urban, empresa responsável pelo transporte coletivo em Anápolis. (Foto: Divulgação)
A Prefeitura de Anápolis anunciou, nesta quarta-feira (28), a implementação de novos pontos de ônibus para atender às demandas de trabalhadores da cidade.

As estruturas foram montadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), onde a Agência Reguladora do Município (ARM) realizou estudos técnicos junto à Urban.

A intervenção aconteceu depois da constatação de que colaboradores das empresas instaladas ali precisavam caminhar mais de 1 km para chegar ao ponto de ônibus mais próximo.

Os impactos da situação estendiam-se a profissionais dos três turnos, somando centenas de trabalhadores distribuídos entre aproximadamente 200 indústrias.

O presidente da ARM, Paulo Vitor Marques, considera que a mudança passa a “garantir mais acessibilidade e segurança no deslocamento diário”.

