Moradores poderão esclarecer dúvidas e formalizar queixas no local

Procon monta base temporária para atender moradores da Vila Fabril
(Foto: Divulgação/Procon Anápolis)

Moradores da Vila Fabril, em Anápolis, terão acesso facilitado aos serviços de defesa do consumidor entre os dias 2 e 6 de fevereiro.

Durante esse período, o Procon realizará atendimentos presenciais no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Epaminondas Roriz, localizado na Avenida Joaquim Carrijo Moreira.

No local, a população poderá buscar orientação sobre conflitos de consumo, registrar reclamações formais e abrir processos administrativos.

O atendimento ocorrerá das 9h às 16h30, sem necessidade de deslocamento até a sede do órgão.

Para ser atendido, o consumidor deve apresentar documentos que comprovem a situação, como contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, faturas, boletos ou registros de atendimento, incluindo conversas por aplicativos e protocolos fornecidos por empresas.

Além da ação itinerante, o Procon mantém atendimento regular por canais digitais e presenciais.

Os consumidores também podem buscar orientação por telefone ou comparecer à unidade localizada na Vila Jussara.

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

