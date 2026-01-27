Procon monta base temporária para atender moradores da Vila Fabril

Moradores poderão esclarecer dúvidas e formalizar queixas no local

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Procon Anápolis)

Moradores da Vila Fabril, em Anápolis, terão acesso facilitado aos serviços de defesa do consumidor entre os dias 2 e 6 de fevereiro.

Durante esse período, o Procon realizará atendimentos presenciais no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Epaminondas Roriz, localizado na Avenida Joaquim Carrijo Moreira.

No local, a população poderá buscar orientação sobre conflitos de consumo, registrar reclamações formais e abrir processos administrativos.

O atendimento ocorrerá das 9h às 16h30, sem necessidade de deslocamento até a sede do órgão.

Para ser atendido, o consumidor deve apresentar documentos que comprovem a situação, como contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, faturas, boletos ou registros de atendimento, incluindo conversas por aplicativos e protocolos fornecidos por empresas.

Além da ação itinerante, o Procon mantém atendimento regular por canais digitais e presenciais.

Os consumidores também podem buscar orientação por telefone ou comparecer à unidade localizada na Vila Jussara.

