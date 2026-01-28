Túnel mais longo do mundo desafia motoristas com 20 minutos sem ver a luz do dia

Com 24,5 km sob as montanhas da Noruega, túnel de Lærdal vira atração e rota estratégica entre grandes cidades

Gustavo de Souza - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/YouTube)

Imagine dirigir por quase meia hora sem ver o céu, cercado apenas por rocha e luz artificial. Essa é a experiência de quem atravessa o túnel de Lærdal, na Noruega, o mais longo do mundo para tráfego rodoviário. São 24,5 quilômetros totalmente subterrâneos entre as cidades de Lærdal e Aurland.

Inaugurado em 2000, o túnel faz parte da principal rota entre Oslo e Bergen. Ele substituiu antigas estradas de montanha, muitas vezes bloqueadas por neve e clima extremo. Hoje, garante tráfego contínuo mesmo em condições severas.

Uma obra gigante sob as montanhas

A construção levou cerca de cinco anos e atravessa uma cadeia montanhosa com picos de até 1.400 metros de altitude. O custo do projeto chegou a aproximadamente 1,08 bilhão de coroas norueguesas. O investimento foi pensado para garantir segurança e previsibilidade no transporte.

Antes do túnel, a ligação entre as regiões dependia de rotas expostas ao clima. Nevascas frequentes causavam fechamentos e longos desvios. A obra transformou a logística local e encurtou o tempo de viagem.

Além da função prática, o túnel acabou se tornando um marco da engenharia. Sua extensão impressiona até motoristas acostumados a longos trajetos. Para muitos, atravessar o Lærdal virou parte do roteiro turístico.

Design pensado para manter o motorista atento

Um dos maiores desafios era evitar fadiga e desorientação durante a travessia. Por isso, o túnel não é um corredor uniforme. Em pontos estratégicos, há câmaras ampliadas que lembram cavernas iluminadas com cores diferentes.

Esses espaços funcionam como pausas visuais, quebrando a monotonia do percurso. A ideia é estimular a atenção e reduzir o cansaço mental. A velocidade máxima permitida é de 80 km/h, e a travessia leva cerca de 20 minutos.

O sistema de segurança inclui ventilação moderna, câmeras de monitoramento e bloqueio automático em caso de acidente. Telefones e extintores estão distribuídos a cada 500 metros. Por isso, o túnel é considerado um dos mais seguros do mundo.

Inspiração para novos megaprojetos

O sucesso do túnel de Lærdal influenciou projetos em outros países. No Reino Unido, por exemplo, está prevista a construção da Travessia do Baixo Tâmisa. O túnel deve ter cerca de 23 quilômetros e ligar Tilbury a Medway.

A obra tem como objetivo aliviar o congestionamento na travessia de Dartford. A expectativa é desviar cerca de 13 milhões de viagens por ano. Isso deve melhorar o fluxo de cargas em direção ao porto de Dover.

Assim como na Noruega, a proposta vai além da mobilidade urbana. O projeto é visto como motor de crescimento econômico regional. Grandes túneis, ao que tudo indica, seguirão moldando o futuro das rodovias.

Veja imagens registrada por um motorista que atravessou o túnel:

