Túnel subaquático mais profundo e mais longo do mundo está sendo construído a 392 metros abaixo do nível do mar

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

A engenharia moderna já permite obras em ambientes que, até pouco tempo atrás, pareciam impossíveis. Um dos exemplos mais extremos dessa evolução está em andamento no fundo do mar, na Noruega.

O país constrói um túnel subaquático que deve entrar para a história como o mais profundo e mais extenso do planeta. A estrutura ficará a até 392 metros abaixo do nível do mar e terá aproximadamente 27 quilômetros de comprimento.

Batizado de Rogfast, o projeto integra a rodovia europeia E39, eixo fundamental para o transporte ao longo da costa oeste norueguesa. Hoje, esse trajeto ainda depende de balsas para atravessar fiordes, o que gera atrasos e interrupções frequentes.

A nova ligação subterrânea foi planejada justamente para eliminar esse gargalo. Quando concluído, o túnel permitirá tráfego contínuo, independente do clima, tornando o deslocamento mais rápido e previsível.

Engenharia em profundidade extrema

O Rogfast vai conectar as regiões de Stavanger e Bokn, criando uma ligação direta rumo a Bergen. A estimativa é de uma economia de até 40 minutos no tempo de viagem.

A escavação acontece quase toda em rocha sólida, usando técnicas avançadas de perfuração e explosões controladas. A profundidade impõe desafios enormes, já que a estrutura precisa resistir à pressão de centenas de metros de água acima dela.

Para isso, o projeto utiliza revestimentos reforçados em concreto e monitoramento geotécnico permanente, garantindo estabilidade ao longo de todo o trajeto.

O túnel terá dois túneis paralelos, cada um com duas faixas de tráfego. Um dos pontos mais impressionantes é uma rotatória subterrânea instalada a mais de 250 metros de profundidade, algo raríssimo em obras viárias.

Também estão previstos sistemas de ventilação de alta capacidade, rotas de fuga, áreas de abrigo, sensores contra incêndio e acompanhamento constante do fluxo de veículos.

O investimento envolve bilhões de euros e a conclusão está prevista para a próxima década. Quando finalizado, o Rogfast deve se tornar um dos maiores símbolos da engenharia de infraestrutura do século XXI.

