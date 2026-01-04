Túnel subaquático mais profundo e mais longo do mundo está sendo construído a 392 metros abaixo do nível do mar
Projeto inédito na Noruega avança pelo fundo do oceano e promete mudar a logística da costa Oeste do país
A engenharia moderna já permite obras em ambientes que, até pouco tempo atrás, pareciam impossíveis. Um dos exemplos mais extremos dessa evolução está em andamento no fundo do mar, na Noruega.
O país constrói um túnel subaquático que deve entrar para a história como o mais profundo e mais extenso do planeta. A estrutura ficará a até 392 metros abaixo do nível do mar e terá aproximadamente 27 quilômetros de comprimento.
Batizado de Rogfast, o projeto integra a rodovia europeia E39, eixo fundamental para o transporte ao longo da costa oeste norueguesa. Hoje, esse trajeto ainda depende de balsas para atravessar fiordes, o que gera atrasos e interrupções frequentes.
A nova ligação subterrânea foi planejada justamente para eliminar esse gargalo. Quando concluído, o túnel permitirá tráfego contínuo, independente do clima, tornando o deslocamento mais rápido e previsível.
Engenharia em profundidade extrema
O Rogfast vai conectar as regiões de Stavanger e Bokn, criando uma ligação direta rumo a Bergen. A estimativa é de uma economia de até 40 minutos no tempo de viagem.
A escavação acontece quase toda em rocha sólida, usando técnicas avançadas de perfuração e explosões controladas. A profundidade impõe desafios enormes, já que a estrutura precisa resistir à pressão de centenas de metros de água acima dela.
Para isso, o projeto utiliza revestimentos reforçados em concreto e monitoramento geotécnico permanente, garantindo estabilidade ao longo de todo o trajeto.
O túnel terá dois túneis paralelos, cada um com duas faixas de tráfego. Um dos pontos mais impressionantes é uma rotatória subterrânea instalada a mais de 250 metros de profundidade, algo raríssimo em obras viárias.
Também estão previstos sistemas de ventilação de alta capacidade, rotas de fuga, áreas de abrigo, sensores contra incêndio e acompanhamento constante do fluxo de veículos.
O investimento envolve bilhões de euros e a conclusão está prevista para a próxima década. Quando finalizado, o Rogfast deve se tornar um dos maiores símbolos da engenharia de infraestrutura do século XXI.
