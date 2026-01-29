A forma correta de estender calça jeans no varal para não dobrar e ganhar mais espaço

Jeito simples evita dobras no jeans, melhora a secagem e permite pendurar mais peças no varal

Layne Brito - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/@dicasdecasaoficiall)

Na hora de estender calça jeans, muita gente acaba dobrando a peça ao meio ou colocando tudo em apenas uma risca do varal.

O problema é que isso ocupa mais espaço, dificulta a secagem e ainda deixa marcas no tecido, principalmente nas pernas da calça.

O jeito mais prático e eficiente é estender o jeans totalmente aberto, colocando uma perna em cada risca do varal, ou em cada “trenzinho”, como muita gente costuma chamar. Basta alinhar bem a calça e prender cada perna separadamente, sem dobrar o tecido.

Quando feita dessa forma, a calça seca mais esticada, com melhor circulação de ar entre as pernas, o que acelera o processo de secagem.

Além disso, o próprio peso do jeans ajuda a evitar vincos e marcas, fazendo com que a peça muitas vezes nem precise ser passada depois.

Outro benefício desse método é o aproveitamento do espaço. Ao usar duas riscas do varal de forma organizada, é possível pendurar mais calças e outras peças, deixando o varal mais funcional no dia a dia.

Simples, rápido e eficiente, esse truque facilita a rotina e ajuda a cuidar melhor das roupas.

