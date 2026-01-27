Usar calça jeans no frio: erro comum que piora a sensação térmica e atrapalha no aquecimento do corpo

Apesar de ser uma das peças mais usadas no dia a dia, o jeans não é a melhor opção para dias frios

Layne Brito - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Com a chegada das temperaturas mais baixas, muitas pessoas recorrem automaticamente à calça jeans como principal aliada contra o frio.

A peça é resistente, comum no guarda-roupa e passa a impressão de aquecer bem o corpo.

No entanto, segundo especialistas, essa escolha pode ser um erro e até piorar a sensação térmica em dias frios.

O jeans é produzido, em sua maioria, a partir do algodão, um tecido que absorve facilmente a umidade e demora a secar.

Em situações de suor, garoa ou ambientes úmidos, a calça pode permanecer fria por mais tempo em contato com a pele, contribuindo para a perda de calor corporal.

Esse efeito faz com que a sensação de frio aumente, principalmente nas pernas.

Outro fator importante é que o jeans não oferece bom isolamento térmico. Diferentemente de tecidos desenvolvidos para o frio, ele não cria uma camada eficiente de ar quente próxima ao corpo.

Além disso, em dias com vento, o tecido permite maior troca de ar frio, o que derruba ainda mais a sensação de aquecimento.

Modelos mais justos também podem atrapalhar a circulação sanguínea, especialmente em temperaturas baixas. Quando o fluxo de sangue é reduzido, o corpo tem mais dificuldade para manter as extremidades aquecidas, aumentando o desconforto térmico.

Isso não significa que o jeans deva ser completamente evitado durante o inverno. A peça pode ser usada de forma mais adequada quando combinada com outras camadas, como uma calça térmica por baixo, ou em dias secos e com frio mais leve.

Ainda assim, tecidos como lã, moletom encorpado, fleece e materiais térmicos costumam oferecer melhor proteção contra o frio e maior conforto ao longo do dia.

No fim, embora seja prático e versátil, o jeans não foi pensado para aquecer.

Em períodos de frio intenso, escolher os tecidos certos e apostar em camadas adequadas faz toda a diferença para manter o corpo aquecido e evitar o desconforto causado pelas baixas temperaturas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!