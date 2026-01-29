Funcionários paralisam atividades e protestam em frente à Dínamo Engenharia, em Anápolis

Dezenas de trabalhadores, devidamente uniformizados, se uniram para os cobrar direitos que não estariam sendo respeitados

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2026

Manifestação de trabalhadors da Dínamo Engenharia, prestadora de serviços para a Equatorial Goiás. (Foto: Reprodução)

Funcionários da empresa Dínamo Engenharia, terceirizada que presta serviços para a Equatorial em Anápolis, paralisaram as atividades e mobilizaram uma manifestação na porta da unidade, situada na BR-153 sentido Interlândia, na manhã desta quinta-feira (29).

Uma faixa foi afixada ao lado da manifestação, reivindicando o depósito de FGTS e acerto de salários atrasados, plano de saúde sem funcionar, vale-alimentação atrasado, rescisões que nunca são pagas e casos de funcionários com até cinco férias vencidas.

Dezenas de trabalhadores, devidamente uniformizados, se uniram para os cobrar direitos que não estariam sendo respeitados. Viaturas da Polícia Militar (PM) também compareceram ao local e acompanham a ação.

Até um momento, nenhum comunicado oficial foi emitido pela empresa. A reportagem também entrou em contato com a Equatorial Goiás, solicitando um posicionamento, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

