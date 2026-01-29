Funcionários paralisam atividades e protestam em frente à Dínamo Engenharia, em Anápolis

Dezenas de trabalhadores, devidamente uniformizados, se uniram para os cobrar direitos que não estariam sendo respeitados

Samuel Leão
Manifestação Dínamo Equatorial
Manifestação de trabalhadors da Dínamo Engenharia, prestadora de serviços para a Equatorial Goiás. (Foto: Reprodução)

Funcionários da empresa Dínamo Engenharia, terceirizada que presta serviços para a Equatorial em Anápolis, paralisaram as atividades e mobilizaram uma manifestação na porta da unidade, situada na BR-153 sentido Interlândia, na manhã desta quinta-feira (29).

Uma faixa foi afixada ao lado da manifestação, reivindicando o depósito de FGTS e acerto de salários atrasados, plano de saúde sem funcionar, vale-alimentação atrasado, rescisões que nunca são pagas e casos de funcionários com até cinco férias vencidas.

Faixa colocada pelos manifestantes às margens da BR-153.

Faixa colocada pelos manifestantes às margens da BR-153.(Foto: Reprodução)

Dezenas de trabalhadores, devidamente uniformizados, se uniram para os cobrar direitos que não estariam sendo respeitados. Viaturas da Polícia Militar (PM) também compareceram ao local e acompanham a ação.

Até um momento, nenhum comunicado oficial foi emitido pela empresa. A reportagem também entrou em contato com a Equatorial Goiás, solicitando um posicionamento, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

