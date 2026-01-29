Requeijão da roça: aprenda a fazer a receita caseira e se deliciar com um cafezinho quentinho no lanche da tarde

Gabriel Yuri Souto - 29 de janeiro de 2026

O requeijão da roça vai muito além de um simples alimento típico do interior. Ele carrega memória, tradição e um modo de preparo que respeita o tempo do leite e o conhecimento passado entre gerações.

Diferente das versões industrializadas, essa receita exige atenção em cada etapa, mas, em troca, entrega um sabor marcante, ideal para acompanhar um cafezinho quente no lanche da tarde.

Aprendida com avós e pais, a receita não nasce no papel. Pelo contrário, ela surge no dia a dia da roça, no fogão e na prática, sempre com calma e cuidado.

Além disso, o preparo aproveita tudo o que o leite oferece, da nata ao soro, evitando desperdícios e valorizando cada parte do processo.

Ingredientes

Para fazer o requeijão da roça do jeito tradicional, você vai precisar basicamente de leite fresco e paciência. Os ingredientes são simples, mas o volume faz diferença:

Leite fresco e bem gordo (em grande quantidade, cerca de 25 litros)

Sal a gosto

A nata que se forma no leite entra no preparo e substitui a manteiga comprada, como acontece tradicionalmente na roça.

Modo de preparo

O preparo começa com a retirada da nata do leite. Em seguida, leve essa nata ao fogo e frite até apurar, formando a manteiga que será usada mais tarde. Enquanto isso, deixe o leite restante seguir para a coalhada.

Depois que a coalhada se forma, filtre a massa em um tecido bem fino, conhecido no interior como “Baltimore”. Esse passo garante que a massa fique mais seca e pronta para a próxima etapa.

Por isso, deixe a coalhada escorrendo no pano até eliminar o excesso de soro.

Em seguida, aqueça um pouco de leite e use esse leite morno para lavar a coalhada. O requeijão tradicional lava com leite, não com água. Misture bem até perceber que o leite começa a virar soro.

Esse soro, aliás, pode ser aproveitado em bolos, doces ou até para beber. Normalmente, quem segue a tradição faz duas lavagens, especialmente quando a coalhada ainda está nova e pouco azeda.

Depois disso, prense bem a massa para retirar todo o soro restante. Enquanto a massa descansa, mantenha a manteiga no fogo. Assim que ela estiver bem quente, acrescente a coalhada prensada e comece a mexer.

Nesse momento, o cuidado precisa ser redobrado. A massa exige força e atenção até ganhar liga e se transformar em requeijão. Aos poucos, acrescente o sal e ajuste o sabor.

Com o tempo, a textura firme e cremosa aparece, indicando o ponto certo.

Por fim, mesmo com baixo rendimento, cerca de 25 litros de leite para uma quantidade pequena de requeijão, o resultado compensa.

Servido fresco, com pão ou acompanhado de um café quentinho, o requeijão da roça entrega um sabor que quem é do interior reconhece na primeira colherada.

