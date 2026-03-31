Não é no saco, nem na geladeira: o melhor lugar para guardar o pão francês e fazê-lo durar dias sem endurecer

Detalhe ignorado na cozinha pode ser responsável por desperdício frequente de alimentos comuns

Magno Oliver - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Manter o pão francês fresco por mais tempo é um desafio comum na rotina dos brasileiros. Presente diariamente nas mesas, esse alimento de casca crocante e miolo macio costuma perder suas características poucas horas após a compra, o que gera dúvidas sobre a melhor forma de armazenamento.

Métodos populares viralizados nas redes sociais, como deixá-lo exposto na cozinha ou refrigerado, ainda são amplamente utilizados, apesar de não serem os mais indicados.

De acordo com os nutricionistas, armazenar o pão em temperatura ambiente acelera o ressecamento, especialmente em locais com baixa umidade.

Já a geladeira, frequentemente vista como alternativa para conservação, contribui para um processo conhecido como retrogradação do amido.

Esse fenômeno ocorre quando o amido presente no pão se reorganiza em temperaturas mais baixas, resultando em perda de maciez e alteração no sabor.

Diante desse cenário, uma solução prática e eficiente tem ganhado destaque no TikTok: o congelamento do pão. Ao contrário do que muitos imaginam, o freezer preserva melhor as propriedades do pão francês, mantendo sua estrutura interna e retardando significativamente a degradação natural.

O segredo está no armazenamento adequado, utilizando sacos próprios para congelamento e retirando o máximo possível de ar antes de vedar.

Outro ponto importante é o processo de consumo após o congelamento. Para recuperar as características originais, recomenda-se retirar o pão alguns minutos antes do uso, umedecer levemente sua superfície e levá-lo ao forno ou à air fryer por poucos minutos.

Esse procedimento reativa a crocância da casca e devolve a maciez ao interior, simulando o frescor de um pão recém-saído da padaria.

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